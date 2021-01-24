〈台股風向球〉台積電一枝獨秀難撐 指數壓回壓力增

台股上周即便面臨本土疫情擴大的利空，在台積電領頭大漲 8% 下，加權指數一周仍上漲 402 點，周線連 12 紅，然而，台積電貢獻漲點多達 412 點，法人提醒，近來大盤由台積電一枝獨秀，不少投資人賺指數賠價差，且不少漲多熱門股已面臨年節前賣壓，隨著部桃群聚感染擴散，加上上周五美股費半成分股開始遭到拋售，本周除靠著資金行情的續航力族群輪動，指數壓回壓力加大。

台積電在英特爾法說會前夕獲積極買盤進駐，推升上周股價再寫新猷 679 元，法人認為，台積電短期略見利多出盡的狀況，籌碼面來看，外資上周賣超最多是台積電達 8.19 萬張，等同提款 538 億元，逢高獲利了結的態度明顯。

隨著上周五台積電 ADR 下跌逾 3.7%，不排除本周台積電將陷入整理，壓抑指數續攻力道。

國內目前最大的不確定因素為衛福部桃園醫院群聚感染擴大，累計至 23 日已有 12 例本土個案，由於該群聚隔離人數高達 967 人，創國內新冠防疫最大隔離數，法人認為，儘管資金行情仍熱絡、多數大型廠商對全年展望仍偏多看待，但國人對疫情擴散的憂慮感增溫，恐使短期修正壓力加劇。

本周國內有不少電子大廠將召開法說會，尤其 27 日登場的聯電和聯發科法說最受矚目，永豐投顧表示，由於兩大廠商股價已接近市場給予的目標價，宜觀察法說會訊息，是否足以樂觀到使法人提高目標價位。

美股重量級公司財報正陸續公布，將持續牽動相關供應鏈走勢，其中，微軟、德儀於 27 日公布，28 日有臉書、蘋果、特斯拉和賽靈思。

另一方面，永豐投顧提醒，距離春節封關日僅剩 2 周，內資傾向逢高獲利了結，但若以長線來看，資金及基本面行情尚未結束，不必預設立場。