〈台股盤前〉多方格局未變 美股進入財報周牽動大盤表現

台股上周五 (22 日) 在台積電修正回檔下，下跌 134.74 點、收在 16019.03 點，周線連 12 紅。法人指出，盤面權值股與中小型個股維持健康輪動，大盤多頭格局未變，本周進入美股超級財報周，蘋果、特斯拉釋出的後市展望，將牽動台股表現。

半導體漲價風持續擴大，傳出晶圓代工廠聯電、世界先進擬於農曆年後二度調高報價，漲幅最高上看 15%；下游封測廠日月光投控、京元電等也因封測需求大增，產能同步吃緊，有意漲價。

鴻海集團衝刺電動車，繼 MIH 平台、機構件、鋁合金沖壓技術等陸續到位後，電池領域也正式啟動，由旗下負極材料廠榮炭領銜，並儲備發展當紅的固態電池技術，補足集團在電動車領域最關鍵的拼圖，未來承接蘋果等指標廠電動車訂單能量大增。

電信三雄今年 5G 網路資本支出規畫農曆年前、後拍板，由於立法院昨通過近兩年共 155 億元 5G 建設補助款，將帶動電信三雄啟動 5G 建設再加速，市場推估電信三雄今年將再釋出超過 250 億元的 5G 設備採購訂單。

法人指出，盤面權值股與中小型個股維持健康輪動，大盤多頭格局未變，而美股本周將進入超級財報周，蘋果、特斯拉都將在美東時間 27 日公告第四季財報，預期上半周台股可能震盪觀望，若美股科技股展望報佳音，指數有機會再度向上。