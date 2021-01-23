中國電動車狂潮不減！野村喊買 蔚來漲逾6%

中國電動車廠 NIO (蔚來汽車) (NIO-US) 週五再獲分析師肯定喊買，激勵股價大漲。

蔚來 ADR 週五大漲 6.19%，收 61.95 美元。

野村分析師 Martin Heung 發佈蔚來分析報告，給予蔚來 ADR「買進」評級且目標價為 80.30 美元，與週四收盤價相比，約溢價 38%。他也將蔚來與特斯拉 (TSLA-US) 進行比較，兩者均是豪華電動車廠，且隨成本下降而推出較低價位的車款。

以其對蔚來 2021 銷售估值計算，他的目標價本益比約 25，而特斯拉本益比約 20。

計入該新增買進的評級，追蹤蔚來 ADR 的分析師中約有 56% 給予「買進」評級，道瓊成分股分析師平均喊買比例約為 57%。

分析師現在似乎更喜歡蔚來同業——小鵬 (XPEV-US) 和理想汽車 (LI-US)，追蹤其 ADR 的分析師中約有 70% 給予「買進」評級。

蔚來 ADR 的分析師平均目標價約 60 美元，較一個月前約莫 46 美元的水準上升。Heung 的目標價高於此水準，但在華爾街並非高標。高價位目標例如大和證券分析師 Kelvin Lau，他給予蔚來 ADR 目標價是 100 美元。

巴倫商周近期提到，中國電動車股價過高，這不是個好消息。自巴倫 12 月報導之後，蔚來、小鵬和理想 ADR 分別上漲 46%、27% 和 10%，同期特斯拉股價則上漲 37%。

作為全球最有價值車廠與電動車巨擘，特斯拉的崛起重新定義了所有電動車股的估值水準。

今年迄今蔚來 ADR 上漲約 25%，過去一年漲幅更驚人達到 1200%。