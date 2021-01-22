弱勢美元 2021年台幣走勢

文／理周教育學苑．方鈞

Q：美元指數在美聯儲動態的支持下繼續反彈，最新數據美國零售銷售和失業救濟申請人數和不斷成長的新冠疫情如何影響美元走勢，是否未來會走向強勢美元？展望 2021 年新台幣走勢，28 開頭已成為常態，有哪些匯市反轉的訊號投資人可多加留意？

A：在 2020 年之前，美元是相對高息的貨幣，通常與股市呈正相關性，即股市強時美元也趨於走強，然而 2020 上半年美聯儲因應疫情對經濟產生的巨大衝擊，貨幣政策轉向寬鬆，且是無限量化寬鬆，美元因此淪為低息貨幣和日圓、歐元一樣，開始與股市呈現負相關性。

拜登 1/20 就職，投資人關注美國政府的政策，拜登 1.9 兆美元救助計畫，美元政策以市場為導向，這可能會讓美元持續下跌，現在美國財政赤字缺口愈來愈大，與其升息控制通膨，不如用美元升值來控制，其他國家為了減少面臨美國制裁或其他風險時的脆弱性，也競相爭取貨幣升值機會。

美聯儲公布最新數據，讓人失望的美國零售銷售和失業救濟申請人數，導致資金流入避險貨幣，英國和美國加緊疫苗接種，一系列令人不安的數據，加強美元避險吸引力，從而給美元的反彈注入動力，美元指數反彈至一個月以來高點，未來美元在財政刺激後可能再次走弱，不過國際匯市劇烈波動最大變數還是疫情走向。

今年新台幣匯率 28 成新常態，短期內重返 27 開頭機率很高，但不代表一整年新台幣會一直走強下去，投資人需留意匯市反轉訊號，包括疫苗施打成效、拜登上任施政，如果與川普不同，或恢復與中國大陸的關係，國際匯市走向就會有所變化，以及台灣經濟表現，在中美貿易戰與疫情下，台灣意外撈到好處，電子為主接單旺、經濟成長率高，未來情況會不會改變，也是匯市可能扭轉另一重要訊號。

台股高檔震盪，外資獲利了結，陸續匯出壓抑新台幣升勢，不過出口商農曆年前都有實質拋匯需求，提供新台幣支撐力道，實質匯率跌幅有限，央行得以稍微喘口氣，不過短線新台幣難脫盤整格局。

來源：《理財周刊》1065 期

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