太陽發電高高掛 H股逆勢衝高

中、美兩大國紛紛加強綠能產業，中國國家主席習近平提出的減碳與碳中和計劃，而美國新任總統拜登的綠能政策以及立即重返巴黎氣候協議的態度，刺激產業個股，即使港股盤呈現回檔，但 H 股太陽能概念族群全面飆漲，最高漲幅的個股高達 46%。

截至中午 12:00 止，H 股太陽能概念族群中陽光能源 (757-HK) 狂飆 46.5%、卡姆克太陽能 (712-HK) 跳漲 37%、協鑫新能源 (451-HK) 勁揚 30.2%、順風清潔能源 (1165-HK) 大漲 25%、北控清潔能源集團 (1250-HK) 飆漲 12.6%、北京能源國際 (686-HK) 大漲 8.8%、保利協鑫能源 (3800-HK) 大漲 5.4%。

外界認為太陽能技術創新，加上產業政策推動 2021 年太陽能裝機量將出現高成長。中國「十四五」期間太陽能裝機量可望年均新增 70～90GW。

同時，太陽能關鍵原料 - 矽的價格先抑後揚，第一季後供需緊俏，均價維持高檔，預期全年均價可望維持在 8～8.5 萬人民幣 / 噸。

太陽能矽晶片擴產加劇競爭，2021 年單晶矽晶片毛利率可能下滑至 20%～25% 合理區間。同時大尺吋單晶矽晶片持續滲透，逐步在客戶端得到驗證，2021 年下半年將出現放量成長情勢。

業界認為太陽能以及電力儲存才是產業未來發展主要趨勢。光伏 + 儲能可以提升新能源滲透率和消化能力，更好的滿足用戶多樣性需求。隨著光伏 + 儲能模式的不斷滲透，太陽能電源等系統整合方案供應商最能受惠。

