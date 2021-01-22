上海房市調控下重手 縮房貸、打假離婚全都來

上海市宣布自 2021 年 1 月 22 日 (周五) 起實施新一波的房市調控政策。內容明確嚴格執行住宅限購政策。針對夫妻離異 3 年內買屋者，其擁有套數依離異前家庭總套數計算，此舉主要為防範透過「假離婚」來騙取買屋資格。

同時調整增值稅徵免年限。將個人對外銷售住房增值稅免徵年限從 2 年提高至 5 年。此項規定意味著買屋 5 年內易主需要繳交增值稅，一定程度上增加中古屋的稅收，提升中古屋交易成本。

另一方面也將嚴格執行差異化房屋信貸政策。執行房地產貸款集中管理，加強個人住房貸款審慎管理，指導商業銀行嚴格控制個人房貸釋出的節奏和速度。

並要求商業銀行進一步加強審核管理，對首購族頭期款資金來源、債務收入比率擴大查核力道。嚴防信用貸、消費貸、經營性質貸款等資金違法流入房地產市場。

(圖片: AFP)

上海政府表示根據中央對「一城一策」要求，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，建構完善房地產長效機制，全力穩地價、穩房價、穩預期，堅持租購並舉，增加住房供給，調節住房需求，強化市場監管，促進上海市房地產市場平穩健康發展。

業內分析指出，該政策最大的亮點就是提到房地產貸款集中管理，銀行在後續的貸款發放方面會更為保守。部分炒作比較多的建案，也可能在貸款方面面臨緊縮的可能。

