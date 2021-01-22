美股屢刷新高！牛市最大危險訊號剛剛消失

週四 (21 日) CrackedMarket 分析師 Jani Ziedins 表示，標準普爾 500 指數近月來最大的危險訊號剛剛消失。

去年底隨著拜登新政府的大型刺激計畫有望出台，近期市場熱烈討論類股輪動行情，科技股頓失光芒，價值型股票再度受到投資人青睞。

隨著科技股財報周啟動，週三 (20 日) Netflix 領軍之下，資金行情轉入成長股，週四科技股消弭能源股的跌勢，成功守住了近期的漲幅，那指、標普和費半齊刷歷史新高。

週四 (21 日) CrackedMarket 分析師 Jani Ziedins 表示，標準普爾 500 指數近期表現最大的危險訊號剛剛消失，今年迄今美國最好企業 (尖牙股) 很少參與貢獻漲幅，但俗話說的好，遲到總比沒有好，FAANG (尖牙股) 正在重新恢復活力。

尖牙股自去年 11 月來漲幅走勢。(圖片：道瓊 / Marketwatch)

Jani Ziedins 認為，這些大型科技企業一直在努力使自己脫離近期低點，並進入整合模式，這種股票表現不佳有其原因，因為美國民主黨一直在針對科技巨頭進行反壟斷調查。

尖牙股包括臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)。

Twitter 以可能煽動暴力及違反平台規範為由，永久禁止前美國總統川普使用 Twitter，Amazon 宣佈不再提供 Parler 伺服器服務，觸發人們對大型科技公司 (Big Tech) 的擔憂。

隨著 Netflix 財報亮眼，其股價自昨日刷歷史新高後小幅回落、Alphabet 週四再刷歷史新高，Jani Ziedins 認為這應證句俗話：「這是黎明之前的黑暗。」