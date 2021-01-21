本益比偏高 最大客戶又易主！ 分析師：Palantir估值堪憂

昔日川普戰友大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 在改朝換代之際，估值持續令人擔憂，因投資者擔心該公司最大客戶美國政府改朝換代不利前景。

Palantir 主要客戶為政府安全機構、大型企業、非營利組織等。最出名的案例是以大數據技術幫助美國軍方成功定位和擊斃基地組織首腦賓 · 拉登，其共同創辦人 Peter Thiel 在川普 2016 年競選時是最主要的支持者和顧問。

該公司去年捨棄傳統 IPO、直接上市，每股開盤價為 10 美元，最終飆升突破 30 美元，隨後跌至 20 美元中段範圍。

Palantir 週三股價下跌 1.05% 至 26.34 美元，盤後續跌。

William Blair 分析師 Kamil Mielczarek 週三給予 Palantir 股票「符合市場表現」的評級，與其他分析師對該公司的看法一致。投資者普遍擔心該公司估值，因為以華爾街對該公司 2021 年每股營收預估計算，股價高達 36 倍。

Mielczarek 說：「Palantir 為政府和商業組織開發了一流的數據管理平台，該軟體可作為組織數據管道的中央操作系統，企業可藉此安全的彙整所有數據來源，定義其數據之間的關係，並允許企業用戶透過單一介面分析先前孤立的數據。」

他提到，即使沒有編碼，產業專家也可以創建介面讓用戶和數據進行可視化互動，使全組織人員均能以數據為依據做出決策。

Mielczarek 提到，Palantir 一直戮力建立與美政府之間的關係，尤其是與美國陸軍之間的關係，該公司自美國陸軍獲得的年度運行營收從 2018 年的 800 萬美元，增為 2020 年超過 1.58 億美元。

「該公司目標是利用『登陸與擴展（land and expand）』策略，藉此在空軍、海軍、海軍陸戰隊和太空部隊中實現類似的成長。 Palantir 價值 16 億美元的『分佈式通用地面系統陸軍契約』提供了進一步上升空間。」

「登陸與擴展」策略是先設法讓使用者接觸到公司產品，再以其為跳板，將產品擴展到整個使用者整個團隊或產業。