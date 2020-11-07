川普落難 昔日戰友Palantir卻大漲40% 晨星：實力夠 誰當政根本沒差！

專精於大數據分析的美國獨角獸企業 Palantir Technologies (PLTR-US) 共同創辦人 Peter Thiel 曾是現任總統川普在矽谷的最高盟友之一，儘管川普連任前景黯淡，但他卻享受到 9 月上市以來表現最好的兩日。

Palantir 週五上漲約 17%，前一日上漲 11%，本週以 13.83 美元收盤，較上市首日收盤價 9.73 美元上漲 38% 之多。

該公司董事長 Thiel 就過去 2 日持股價值陡增 7 億美元，在川普 2016 年競選活動中，他是最主要的支持者和顧問，但這回他沒有支持川普連任。截至週五，川普仍落後拜登，拜登距離勝選進差臨門一腳，且在關鍵大州取得重大進展。

由於 Thiel 與川普關係緊密，且 Palantir 大量承攬政府契約，一些投資者可能本認為川普若當選，對該公司比較有利，然而，晨星股市分析師 Mark Cash 表示，投資者漸漸對該公司內在表現更滿意，也不擔心白宮政權變動會有什麼影響。

雖然 Cash 無法妥善解釋 Palantir 的劇烈漲幅原因，但對該公司下週預定公布的第三季財報抱持樂觀看法。

「誰當政對他們的估值或市場機會並不重要，他們能在兩黨間來去，他們不是這一行新手，只是剛上市。」Cash 對其目標價是 13 美元。

在 Palantir 上市前，國防部已經授予該公司 9120 萬美元的契約，以在未來 2 年內向陸軍研究實驗室提供研究和開發。Palantir 不僅持續承攬大型政府契約，也同時建立私人產業客戶，從而不斷成長。

本週稍早英國《金融時報》報導，英國政府已與 Palantir 公司討論使用 Foundry 軟體以運行一個 Covid-19 測試和追蹤程式，但雙方尚未宣布達成任何交易。上個月《華爾街日報》報導，該公司正與美政府合作開發一種工具，可用以監測 Covid-19 疫苗的製程和分銷狀況。

Cash 認為，該公司「有良好的契約來源，包括與使用其數據工具以回應 Covid 19 的顧客，無論是用在公衛或者在醫療用品運輸路線上。」

他還提到，就算新政府撤回國防部支出，Palantir 也處於得以贏得業務的地位，因為該公司一直在深入開發軟體，並逐漸遠離諮詢業務，使其產品效率更具效率。

「如果發生國防支出縮減的狀況，可能反而有利 Palantir，機構可能無法負擔昂貴的多年諮詢工作，而會希望使用現成的解決方案。」