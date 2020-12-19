快賣Palantir！瑞信：現行股價比最好狀況還高50% 恐難撐下去

數據分析軟體公司 Palantir (PLTR-US) 近期股價表現不穩，週五下挫近 5%，分析師認為 Palantir 的股價過高，恐難維持。

Palantir 今年 9 月中旬在紐約證交所掛牌上市，開盤價 10 美元，最初在該水準上浮動，一直到 10 月下旬開始上升，一路飆升至 33.50 美元之高。

週五下跌 1.26 美元或 4.6%，收 25.97 美元，較 IPO 價位上漲約 160%，市值約 500 億美元，但瑞信分析師 Brad Zelnick 認為這樣的價位無法維持下去，週五他將該股票評級自「中立」降級至「落後大盤」，但目標價則自 13 美元上修至 17 美元。

「我們認為估值與基本面脫節，目前股價比我們先前預期最佳狀況還高出 50％以上。」

「要澄清一點，我們仍認為 Palantir 提供了一個獨特的數據分析平台，能協助各組織解決世上最複雜的挑戰，包括與對抗新冠病毒相關的挑戰。」

然而，現行交易價格是 2021 年預估營收的 46 倍，因此風險趨於下行。Zelnick 看到了多種風險。

他指出，首先，Palantir 契約規模動輒數百萬美元，但企業對大型交易進行更多審查，分析公司 Splunk 最近發布的財報令人失望就是一個很好的例子。另一方面，Palantir 業務高度集中，約 20 個客戶就佔了營收約 60%，使得公司相當仰賴「一大塊」的交易。

Zelnick 還提醒投資者，該公司公布第四季財報後的第三個交易日，80% 在外流通股將獲解鎖，可自由交易。「我們預期屆時市場上會有大量供應量。」

該分析師對 Palantir 的管理和聲譽也感到擔憂。

「Palantir 對其客戶的支持毫無疑問，但有時不管對還是錯，就是會導致不利的新聞消息或抗議事件出現。」他暗示該公司與情報機構的合作相當頻繁。

「此外，其獨特的資本結構有效地創造了一家受控制的公司，該公司的三名創始人無限期的控制著不到 50％的投票權。隨著股票的供應進入市場，我們看到這些問題潛在限制了機構法人股東的基礎規模。」