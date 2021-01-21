通膨輕鬆實現2%？華爾街：要15年才能達標

儘管美國總統拜登推動大規模紓困計畫盡快在國會過關，但從債市投資人對未來幾年的通膨預估來看，市場可能低估了疫情帶來的長期經濟衝擊。華爾街預估，想實現 2% 通膨目標可能要耗上 15 年。

在聯準會的貨幣寬鬆以及美國國會的財政刺激下，投資者預期經濟復甦，因而湧入美國 10 年期抗通膨債券（TIPS），導致 TIPS 殖利率下降、隱含通膨率升高。

反映市場對未來 10 年平均通膨率預估值的 10 年期美債平衡通膨率，在周二（19 日）上升至 2.113%，是逾兩年最高，去年 11 月初以來共攀升超過 45 個基點。10 年期美債平衡通膨率是 10 年期美債殖利率與同期 TIPS 之間的殖利率差。

10 期美債平衡通膨率 (圖: Reuters)

然而一些分析師認為，平衡通膨率上升不必然代表通膨會上升，很可能需要一、兩年的時間使 GDP 成長恢復到疫情前的水準，通膨才有可能回升。

紐約人壽保險投資管理控股公司旗下 IndexIQ 的研究主管 Kelly Ye 表示：「聯準會竭盡全力刺激經濟，但實質通膨率仍低於 2%。一切關鍵在於經濟復甦是否將持續，在此之前，我們很難看到持續性通貨膨脹。」

最新經濟數據顯示，由於汽油價格躍漲 8.4%，12 月美國消費者物價指數（CPI）上揚 0.4%，但核心通膨率僅上揚 0.1%；去年 CPI 上漲 1.4%，低於過去 10 年平均值 1.7% 。

富國證券在一份研究報告中表示，10 年期美債平衡通膨率與核心 CPI 的差距已擴大至約 50 個基點，是 2014 年以來的最大，暗示兩個指標脫節。

Ye 也引用數據指出，金融海嘯前一年的 10 年期平衡通膨率預測未來 10 年通膨率為 2.3%，但實際上， 2007 年至 2017 年的平均通膨率僅 1.6%。

BDSwiss 投資研究主管 Marshall Gittler 表示，相較於透過平衡通膨率估未來通膨率，克利夫蘭聯邦準備銀行的預估值更為合適，這些數值包含預測機構調查、通膨交換契約（SWAP）、實際 CPI 數據以及一些美債殖利率，但不包含 TIPS。

Gittler 表示，根據克利夫蘭聯準銀行的估算，美國經濟可能需要 15 年的時間，才可能實現 2% 通膨目標。

牛頓投資管理公司（Newton Investment Management）固定收益分析師 Paul Brain 等人也預測，短期通膨率只會適度上升，Brain 認為，若要通膨率持續升溫，就必須提高工資，否則屆時通膨可能會再次下滑。