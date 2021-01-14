花旗喊賣！大數據產業可望開始脫困 Palantir今年卻困難重重

大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 去年 9 月上市以來的表現令人印象深刻，自 10 美元上市價格一路上漲至 33.50 美元高點，之後穩定下降至 20 多美元。現在至少一位分析師認為，該股今年恐怕面臨艱困的一年。

花旗分析師 Tyler Radke 週三 (13 日) 將 Palantir 股票評級自「中立」調降至「賣出」，但他將目標價自 10 美元調升至 15 美元。他認為，該股經歷上市以來的大漲後，邁向 2021 年已經變得脆弱，因為接下來封鎖期將至，且成長可能降速。

「尤其是我們看到疫情相關的契約存在風險。」他認為，隨著經濟復甦，這可能會在 2021 年下半年和 2022 年成為不利因素，令他對 Palantir 多頭的商業看法更加質疑；多頭樂觀認為 Palantir 簡化的新產品能推動顧客成長。

Radke 估計，新冠疫情相關的契約去年約為公司帶來 1.2 億美元價值，或占 2020 年營收的 10%，倘若這些契約沒有獲得續約，就會拖累 2022 年的成長。這對許多其他數據分析和商業軟體公司來說將會是鮮明的對比，因為其他公司在脫離疫情後會看到成長加速。

分析師補充，多頭認為，Palantir 有能力藉著銷售更模組化的軟體版本來擴展客戶群，但 Radke 卻不這麼認為。Palantir 客戶群約莫 130 位，相較同業偏少。

Radke 說：「Palantir 在這些產品許多領域上都面臨著最強種類的競爭，該公司並沒有在行銷、銷售 / 通路或自助服務能力方面投入足夠的投資，以締造這樣的成功。」

他建議投資者關注 Palantir 於 1 月 26 日召開的技術展示會、2 月中旬的財報，以及財報公布後 3 天封鎖期屆滿的狀況。

同時，Radke 另外一份報告著眼於雲端數據和分析軟體股接下來一年的狀況。他在此領域中挑選的股票包括：MongoDB (MDB-US)、Elastic (ESTC-US)、Veeva Systems (VEEV-US)，以及 Talend (TLND-US)。

他建議不只避開 Palantir，也要避開商業軟體設計公司 MicroStrategy (MSTR-US)，因為後者已成為投資比特幣的代替品。

Radke 將 MongoDB 目標價自 354 美元調升至 465 美元，而 Elastic 目標價則自 160 美於上修至 190 美元。他對 Snowflake (SNOW-US) 的目標價也自 300 美元上升至 325 美元，評級仍為「持有」。

「隨著新冠疫情不利因素在 2021 年開始減少，越來越多先前受影響的產業或週期性產業開始復甦，我們預期整個軟體的波動性都將增加。最有道理的投資方法是持續關注長期成長的贏家，偏向 2021 年具有特定或明確反彈催化劑的公司。我們在 MongoDB 和 Elastic 上看到接下來有催化劑和明顯有長期成長跡象，這些是首選。我們也在 Veeva 和 Talend 上看到公司特有與長期的順風。」

Palantir 週三逆轉盤中漲勢，最終收低 2.6% 至 25.50 美元。MongoDB 週三上漲 1.4% 至 375.81 美元。