〈美股早盤〉 拜登就職典禮登場 美股高開、Netflix飆逾14%領那指衝新高

全球正在迎接眾所矚目的拜登就職典禮，美股周三 (20 日) 高開，道瓊工業指數漲逾百點或 0.4％，標普 500 指數漲 0.7%，費半和那斯達克均漲 1.3％。在宣布去年全球訂閱戶數突破 2 億，且不再需要集資數十億美元來製作影視內容後，Netflix 周三早盤飆逾 14％，帶領那斯達克指數再飆新高。
拜登將於台北時間週四 (21 日) 凌晨 1 點於國會大廈宣誓就職第 46 任美國總統。此前外媒報導稱，拜登預計於上任首日簽署超過 10 項行政命令，推翻川普任內一連串政策，包含重返巴黎氣候協定、WHO、撤銷部分穆斯林國家旅遊禁令等，並強制全美聯邦機構戴口罩。
拜登團隊表示，接下來幾週內還將推動更多監管政策與行政命令。
拜登已在上週提出規模 1.9 兆美元的刺激法案，內容包含加碼每人 1400 美元的現金支票、400 美元失業補助金，以及用於管控新冠疫情、各州與地方政府的援助資金。
與此同時，投資人正在消化 Netflix(NFLX-US)、聯合健康 (UNH—US)、寶潔 (PG-US)、摩根士丹利 (MS-US) 等大型企業財報消息。
Refinitiv 數據顯示，2020 年標普 500 指數的企業獲利預計將下降 15％，並在今年增長 24％。隨著股市估值接近 20 年來最高水平，投資人希望公司業績和獲利前景能夠幫助他們確定估值合理的程度。
截至台北時間周三 (20 日)22 時許：
- 道瓊指數上漲 136.42 點或 0.44%，暫報 31066.94 點
- 那斯達克上漲 166.59 點或 1.26%，暫報 13363.77 點
- 標普 500 指數上漲 27.58 點或 0.73%，暫報 3826.49 點
- 費半上漲 41.32 點或 1.34%，暫報 3134.63 點
- 台積電 ADR 上漲 3.58% 至每股 136.00 美元
- 十年期美債殖利率上漲至 1.099%
- 紐約輕原油上漲 1.25% 至每桶 53.64 美元
- 布蘭特原油上漲 1.09% 至每桶 56.51 美元
- 黃金上漲 0.93% 至每盎司 1857.30 美元
- 美元指數上漲 0.03% 至 90.50 點
焦點個股：
摩根士丹利 (MS-US) 早盤上漲 3.52％，至 77.63 美元。
2020 年 Q4 財報關鍵數據：
- 營收：136.4 億美元，年增 25.6%，優於 Refinitiv 調查預期的 115.4 億美元
- 淨利：33.9 億美元，年增 51%
- EPS：1.81 美元，年增 39%，優於 Refinitiv 調查預期的 1.27 美元
- 投資銀行業務營收：23 億美元，年增 46%
- 股票交易營收：24.9 億美元，年增 30%
- 固定收益交易營收：16.6 億美元，年增 30.7%
2020 年財報：
ASML(ASML-US) 早盤上漲 1.46％，至 557.54 美元。
2020 年基於 non GAAP 財報關鍵數據:
- Q4 淨銷售額為 43 億歐元，毛利率為 52.0%
- Q4 稅後純益為 14 億歐元
- Q4 淨預訂額為 42 億歐元
- 2020 年淨銷售額為 140 億歐元，毛利率為 48.6%
- 2020 年稅後純益為 36 億歐元
ASML 預計 2021 年 Q1 淨銷售額在 39 億歐元至 41 億歐元間，毛利率在 50% 至 51% 間，並計畫宣布 2020 年的總股息為每股普通股 2.75 歐元 (增長 15%)。
Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 14.40％，至 574.00 美元。
Q4 財報關鍵數據 Vs. 分析師預期
- EPS：1.19 美元 vs.1.39 美元 (Refinitiv 預期)
- 營收：66.4 億美元 vs.66.26 億美元 (Refinitiv 預期)
- 國際付費訂閱淨新增人數：850 萬人 vs.647 萬人 (StreetAccount 預期)
每日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
德意志銀行策略師 Jim Reid 表示，在疫情蔓延伴隨經濟危機的情況下，拜登的任期將非常忙碌，預計新政府將快馬加鞭出台全面性政策。
針對美股近期走勢，Dakota Wealth 高級投資組合經理 Robert Pavlik 認為主要由拜登就職典禮所帶動，再來才是財報收益。他稱道：「截至目前，銀行獲利均優於預期，市場也對此作出積極反應。」
Oanda 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，整體來說，在參議院表達對拜登刺激方案的支持態度前，石油將維持積極前景。