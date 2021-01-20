〈財報〉Netflix Q4訂閱成長強勁、自由現金流趨正 盤後漲逾12%

Netflix (NFLX-US) 週二 (19 日) 盤後公布第四季財報，訂閱用戶增幅優於預期，宣布已「非常接近」自由現金流正值，並考慮執行庫藏股，預計今年現金流達到平衡，盤後股價大漲逾 12% 至 563.35 美元。

財報關鍵數據 Vs. 分析師預期

EPS：1.19 美元 vs. 1.39 美元 (Refinitiv 預期)

營收：66.4 億美元 vs.66.26 億美元 (Refinitiv 預期)

國際付費訂閱淨新增人數：850 萬人 vs. 647 萬人 (StreetAccount 預期)

Netflix 第四季付費訂閱人數首次突破 2 億人。該串流服務於 2017 年突破付費訂閱 1 億人。

Netflix 自由現金流很快將轉正值的預期提振了多頭。Netflix 表示，不再需要為日常營運籌措外部資金，甚至也開始探索將現金退還給股東的作法。

自 2011 年 Netflix 從 DVD 轉型到串流媒體以來，Netflix 就從未採取過這樣的舉動。

Netflix 財務長 Spencer Neumann 表示，執行庫藏股不代表公司自大膽的投資中撤退。

「我們重視資產負債表靈活度，所以會持續投資在我們看到的成長機會上，這永遠是最重要的，但在這點以外，如果有多餘的現金，我們會透過執行庫藏股的方式還給股東。」

Netflix 也表示有意清償更多債務。自 2011 年以來，該公司已舉債 150 億美元，目前手上握有 82 億美元現金。

過去 3 季中，Netflix 自由現金流一直為正值，儘管高層大多將此歸功於疫情期間生產工作推遲的影響。由於第四季部分地區重啟生產，該季自由現金流一如預期轉負值，但沒有預期那樣巨大。2020 全年自由現金流為 19 億美元，扭轉了 2019 年自由現金流為負值 33 億美元的處境。

Netflix 第四季必須與一些新進的串流媒體競爭者對抗，包括 Apple TV+、 Discovery+、Disney+，還有華納媒體的 HBO Max 和 NBCUniversal 旗下的 Peacock，近期內還會再加入 ViacomCBS 推出的 Paramount+。

Netflix 管理階層曾在股東信中表示，2020 年是公司為提高訂閱者滿意度以抵抗競爭而改善平台的「證明」，他們提到迪士尼 (DIS-US) 旗下的 Disney + 串流媒體頭一年就拿下 8700 萬名付費訂閱者的佳績，而「Netflix 也在 2020 年創下公司史上付費會員增加人數最龐大的一年。」

Netflix 也公布一些第四季熱門大作的詳細資訊，例如《后翼棄兵》(Queen's Gambit) 在播出的頭 28 日就有 6200 萬個家庭收看，成為「Netflix 史上最熱門迷你劇」，甚至帶來文化影響，也讓西洋棋大熱賣。

另外，喬治 ‧ 克隆尼 George Clooney 主演和執導的科幻電影《永夜漂流》(The Midnight Sky) 則是第四季最熱門原創電影，播映頭 4 週已有 7200 萬個家庭會員觀賞過。

Netflix 表示，現在「多數地區已經開始準備或運作生產。」該公司先前宣布過，將計劃 2021 年每週都發布一部新的原創電影。