工研院CES大秀12項創新技術 吸引美歐日韓業者跨國洽詢

工研院前進 2021 CES 數位展，展出人工智慧 (AI)、機器人、數位醫療等 12 項創新技術，廣獲好評，更推出近 30 人的國際技術服務團隊，與美、德、法、俄、日、韓等超過 50 家的產學研單位，舉辦逾 130 場的線上一對一合作洽談。

工研院指出，「類人雙臂機器人」擁有兩隻七軸手臂及仿生手掌抓取形狀不規則物件，能從事多元工作，廣受各大外媒好評，不僅被英國科技評論網 TechRadar 選為 CES 2021「最酷機器人」之一，更榮登全球知名科技媒體 Digital Trends「編輯精選頂尖科技」之列。同時更從 240 家 CES 參展機器人廠商中脫穎而出，登上美國前十大科技資訊網站 Lifewire，與三星、先鋒、優必選等廠商一同獲選最愛機器人。

工研院透露，有美國業者看到類人雙臂機器人能抓取寶特瓶和輕薄名片等物品，以及彈奏電子琴等功能，覺得非常新奇已進一步洽詢，包括美國智慧監控與物聯網平台公司、歐洲建築管理公司和嵌入式系統公司等廠商，均對工研院機器人技術感興趣。

搭配 CES 數位健康風潮，工研院在穿戴式裝置及智慧監控技術上，同步吸引媒體與國際業者高度關注，其中，智慧感知照護衣 iSmartweaR 以非接觸式微型低功率雷達結合導電紡織品技術，可即時感測心率、呼吸等生理數據，開展後預約線上洽詢熱烈，多家醫療器材業者也對此技術的功能與應用深感興趣，希望能夠有合作的機會，俄國研究機構也接洽並深入了解此項無線量測技術應用在太空人生理訊號測量的可能性。

工研院表示，今年另一個亮點則為 iDarlingWeaR 嬰幼兒智慧照護裝置，因在技術開發、設計等多方面的卓越表現，榮獲 CES 2021 創新獎。捷克布爾諾科技大學與俄羅斯科學院問題研究所均讚揚 iDarlingWeaR 大幅解決消費者痛點，滿足嬰幼兒智慧照護市場需求，前景可期。

此外，全台首創的 64 通道智能化手持式超音波技術、非侵入式的心臟守護貼、手持式膚質光學同調斷層掃描儀技術等，工研院多項創新科技深獲好評，近 30 人的國際技術服務團隊，已為美、德、法、捷克、俄、日、韓等超過 50 家國際產、學、研單位服務，提供超過 130 場的線上洽詢。