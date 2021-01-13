〈全數位CES〉友訊發表多款新品組合 搶攻5G Wi-Fi 6 商機

CES 美國消費性電子展登場，網通品牌 D-Link 友訊 (2332-TW) 也發表多款 5G Wi-Fi 6 產品組合，以及網路攝影機、和 2.5 GbE 解決方案等新應用產品，搶攻 5G、Wi-Fi 6 以及後疫情數位轉型商機。

友訊表示，新冠肺炎疫情改變了休閒娛樂、學習和辦公模式，而因應完善的家庭網路環境，推出新技術和解決方案，可望帶動智慧家庭進行數位轉型，滿足後疫情時代的用戶需求。

友訊在今年 CES 上，推出多款 5G Wi-Fi 6 應用，包含 5GNR Wi-Fi 6 CPE 及 5G Wi-Fi 6 行動熱點，均搭載 5G 連線能力和最新 Wi-Fi 6 技術，可用於居家、辦公以及戶外傳輸情境。

其中，5G Wi-Fi 6 行動熱點可取代現有的家庭路由器，打造智慧家庭移動式娛樂中心，並支援 4K 視訊串流、VR 遊戲、雲端儲存等應用。

此外，隨著 Wi-Fi 6 發展，以及家中多裝置對高網速、更高頻寬的設備需求，友訊表示，既有的 1.0GbE 有線區域乙太網路已不敷使用，也帶動升級至 2.5GbE 的需求，此次推出體積最小的 USB-C 2.5G 網路卡，也搶食寬頻升級的趨勢需求。