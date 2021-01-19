〈焦點股〉貨櫃三雄盤中引爆賣壓 帶量紅翻黑挫逾半根停板

台股今 (19) 日回神大漲近 300 點，再度挑戰萬六大關，陽明 (2609-TW) 解除分盤交易，一開盤即帶量直攻漲停，不過，貨櫃三雄盤中引爆賣壓，股價由紅翻黑，重挫逾半根停板，航運族群股價再度轉弱。

海運價格去年下半年開始一路狂飆，貨櫃三雄第 4 季繳出亮眼成績單，帶動航運股近來頻頻爆量，交投相當熱絡。陽明去年 12 月股價噴漲，因而觸發處置交易的紅線，今天恢復正常交易後，股價開盤即亮燈漲停，衝上 26.15 元，但盤中獲利了結賣壓出籠，隨即震盪翻黑，重挫約 8%。

貨櫃龍頭長榮 (2603-TW) 股價同步上沖下洗，並連續兩天爆出大量，雖然美系外資出具報告調高長榮目標價至 45.1 元，但仍不敵賣壓，盤中重挫逾半根停板，最低來到 31.8 元，股價寫近 1 個月新低；萬海 (2615-TW) 盤中一度下挫 5%，最低來到 42.6 元。

散裝貨運族群盤中後也成為空頭狙擊目標，包括四維航、台航、中櫃、中航、新興等，均下跌 2-4%，僅裕民維持上漲走勢。

近來航運股波動劇烈，原因在於市場憂心農曆年後高運價水準回落，不過，美系外資指出，庫存回補需求較預期強勁，預估農曆年後運價將持續上升，熱絡市況可望延長至上半年，航運股後續走勢仍須觀察外資法人的動向。