美2020年創業投資金額激增 科技領域B2B資金連3年新高

根據美國創業投資協會 (NVCA) 和美國研究公司 PitchBook 的數據顯示，儘管新冠肺炎疫情持續延燒，美國創業投資今年仍在 2020 年激增 13% 至 1562 億美元，創下歷史新高，主要由醫療保健和與軟體即服務 (SaaS) 相關產業所主導。

在目前主要國家長期實行低利率政策的情況下，許多金融機構和投資基金已開始轉向除了傳統資產 (如股票和債券) 以外的投資領域。在 2020 年，美國創業投資激增 13% 至 1,562 億美元，創下歷史新高。

美 2020 年創投金額達 1,562 億美元 (圖片：nikkei)

而在疫情帶來的數位化轉型趨勢下，也拉升了企業對企業 (B2B) 科技領域的投資。數據顯示，美國 B2B 科技領域 (尤其是雲端服務領域) 的創投資金在 2020 年連續第 3 年創下新高，成長 13% 至 737 億美元。

不過，與此同時，企業對消費者 (B2C) 科技領域的創投 (包括智慧型手機應用程式和可穿戴設備) 在 2020 年的資金僅達到 438 億美元，較 2018 年的峰值下跌了 24%。

此外，在整體美國創投中，舊金山灣區的佔比為 22.7%，並預期將在今年跌破 20%。PitchBook 的分析師 Kyle Stanford 表示，自 2006 年以來，矽谷在美國創投交易數量中的占比逐年下降，而新冠肺炎疫情以及隨之而來的舊金山上班人口外移，加劇了這樣的趨勢。