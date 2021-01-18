電動車商機火熱 資誠：美中兩大市場15年內超車歐盟

電動車商機火熱，根據資誠最新報告，包括物聯網、電動車市場未來 10 年內成長態勢強勁，而未來 15 年內美中兩大市場在需求驅動下，電動車總量將超越歐盟。

資誠聯合會計師事務所發布《全球數位汽車趨勢報告》調查顯示，聯網汽車、電動車市場未來 10 年的成長強勁，不過目前自駕車的進展相對保守，共享移動市場的動能因疫情衝擊也有放緩跡象。

資誠聯合會計師事務所汽車暨零組件產業服務會計師林一帆指出，全球汽車產業目前正位於轉型的十字路口，車輛和其延伸出的消費者體驗，正急速由實體轉向數位，並透過「C.A.S.E.」：互聯 (connected)、自駕 (autonomous)、共享 (shared)、電動 (electric)) 四項科技的形式進行。

觀察各市場表現截至 2035 年止，歐盟的汽車總保有量將呈微幅下滑走勢，總保有量則將降至 2.81 億輛，且可能被中國的 3.5 億輛、美國的 3.32 億輛超車，驅動美、中汽車總量成長的動能，包括疫情爆發後對經濟流動性的需求、企業傾向建構高行駛年里程數的新車隊，以及老車的汰舊換新。

關於各項科技導入汽車產業的進度，則以聯網汽車滲透率攀升最快，主因包括 5G 科技推動車聯網的加速應用，消費者也更期待車聯網帶來更多便利性，政策的推波助瀾也扮演相當重要的角色。

資誠表示，由於歐盟和美國的法規要求，去年在這兩大地區銷售的新車即有超過 85% 具備基本聯網能力，反觀中國去年銷售新車的聯網比例僅有 44%。

本報告預期，歐盟的整體聯網汽車保有量將於 2025 年跨越 50% 的里程碑，美國可望再快一些、最早於 2023 年超過 50%。中國大陸的聯網汽車保有量，最遲可望於 2029 年越過 50% 的門檻。

資誠表示，歐盟自去年起實施嚴格碳排限制政策，並透過徵收高額燃油稅以扶植電動車市場，再加上中國大陸工信部主導推動的《新能源汽車產業發展規劃 (2021-2035 年)》，使歐盟及中國大陸成為引領電動車轉型浪潮的兩大市場。

本報告預估，純電動車於歐盟、中國大陸這兩大地區的新車銷售佔比，可望於 2025 年分別上升至 17%、19%，更將在 2035 年時快速攀升至 67%、55%，比例遠高於電動車補助政策相對保守的美國，美國 2025 年純電動車新車銷售佔比僅有 5%、2035 年亦僅有 14%。