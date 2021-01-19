搭經濟復甦順風車 高收益債今年可望揮別違約率陰霾

看好今 (2021) 年經濟可望逐步復甦，施羅德投信認為，預期今年企業債違約率有望低於去年上半年，其中相對看好高收益債與新興市場債，至於投資級債的部分，由於它對於利率走高的緩衝作用不大，因此會更嚴格篩選投資級債持債。

施羅德投信指出，隨著經濟復甦而上升，正面的政策環境也是支撐債券行情的因素，預期經濟成長改善將支持企業的正向發展，最終可能使企業實際違約狀況低於 2020 年早期預估。

在高收益債部分，施羅德投信表示，零利率時代高收益債仍將持續吸引投資人眼光和資金流入，特別是許多投資人對該市場的配置仍然不足，近年來投資人也有將部分曝險從 BBB 轉移到 BB 的情況，這些將有助於未來利差的收斂。

施羅德投信指出，隨著企業獲利復甦有望，高收益債公司的槓桿指標很可能在 2021 年達到顛峰，過去許多高收益債公司去年因疫情瀕臨倒閉的危機，因此在獲利好轉的時期，企業可能會重新關注如何降低債務，這也會有利於高收益債後市表現。

在投資標的部分，受新冠疫情影響，加速主題投資的重要性和速度，例如養老金、醫療保健、5G 以及在家辦公等，可望提供額外的絕對報酬，以彌補較低的殖利率。

整體而言，施羅德投信認為，高收益債仍具備一定吸引力，它有可能產生有吸引力的收入和總報酬；至於新興市場債，其實際殖利率很有吸引力，而且許多投資人對該市場的配置仍然不足，這是市場的正面因素。

