類出國商機發威 唐吉軻德、無印良品擴展台灣消費版圖

類出國商機持續發酵，引爆連鎖日系零售店陸續在台有新進展，日本知名平價綜合連鎖店唐吉軻德台灣首店「DON DON DONKI 西門店」明 (19) 日開幕，而台灣最大日系生雜品牌商無印良品也宣布，攜手超市龍頭全聯福利中心擴大合作，台北市首間大安延吉門市將於 21 日亮相。

DON DON DONKI 西門店首次於鮮魚區販售活貝類。(鉅亨網記者王莞甯攝)

DON DON DONKI 西門店台灣首店插旗台北市西門商圈，與日本相同採 24 小時營業模式，營業共 3 個樓層，坪數共 1615 平方米 (近 500 坪)，1 樓設有驚安商品專區、日本美食區，2 樓以生鮮、酒和飲料為主，3 樓則以食品零食、美妝、玩具、家用品、雜貨和服飾等貨架為主。

其中，台灣店點提供的限定服務，包括供應多個蘋果品種、首次於鮮魚區販售活貝類等，商場內更開賣熟食和新鮮壽司等，與一般生雜和美妝店做出差異化。

DON DON DONKI 西門店設豐富食品零食、美妝貨架。(鉅亨網記者王莞甯攝)

唐吉軻德指出，泛太平洋國際控股集團 (前唐吉訶德集團) 未來將穩步推動包括台灣在內的海外展店，不過，台灣暫無其他明確的展店計畫，先聚焦在首店營運。

台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司董事長竹內三善進一步說明，有信心提供台灣消費者來自日本原汁原味的購物體驗，未來也將致力開設更多分店，以進一步步擴展集團於亞太區的業務。

除了唐吉軻德來台引爆日系店的討論熱潮，全台最大日系連鎖店無印良品也宣布與全聯擴大合作，1 月 21 日起將進駐全聯大安延吉門市，100% 移植日系品牌的高質感，並融合全聯的平價定位，有意透過全聯強大導客力，擴大經營新客群。