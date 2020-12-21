全聯烘培協力廠商曝光 We Sweet品牌營業額上看18億元

連鎖超市龍頭全聯烘培協力廠商歐藝烘培今 (21) 日對外曝光，全聯表示，自 2016 年推出甜點自有品牌 We Sweet 後，由於商品訂價最高不到 150 元，大走高 CP 值路線，有效帶動前 11 月甜點銷售額已超過 15 億元，預估今年年增達 10%，由於 12 月為最旺月份，預估將推升全年最高上看 18 億元。

歐藝烘培瑞士捲生產線。(鉅亨網記者王莞甯攝)

歐藝烘培代表性商品為瑞士捲，另可生產 10 多種產品，為全聯前二大供應甜點的廠商，占全聯全年甜點營業額約 30%，廠內光是瑞士捲一小時可烘烤 500 盤、2000 捲，平均一天產量可達 1.6 萬捲。

為了因應全聯高生產標準要求，歐藝導入有蛋糕界法拉利之稱的荷蘭 Trefa 全自動連續充氣打發機。

歐藝烘培指出，尤其 12 月為全年最旺季，目前一天出貨量可達 2.4 萬卷，平均日出貨量達 40 個棧板。

歐藝洪培進一步說明，出貨予全聯占營業額達 80%，其他季節性旺季也會與超商、量販店合作，生產面並不困難，比較難的將全聯要求的產品完美呈現，明年開發方向將朝增加趣味性邁進。

全聯表示，目前蛋糕烘培業已出現五大趨勢，包括品牌化和高檔化、安全化、健康化和功能化、時尚化和多元化、文化和個性化。

全聯強調，食品安全且營養健康是目前烘培產業的發展方向，而健康和功能性的原料將對產品結構產生重要的影響，同時，個性鮮明的品牌形象將從競爭激烈的市場中推穎而出。

展望後市，全聯說明，We Sweet 過往是全聯內部從沒做過廣告的少見品牌，此次上架全新廣告，希望擴大與市場溝通，而明年將發展三大方向，包括產品平價高 CP 值、方便取得、分享幸福感，希望將 We Sweet 打造成消費大眾的日常小確幸。