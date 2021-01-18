〈台股盤後〉晶圓雙雄+防疫股撐盤 收斂逾250點跌點守住10日線

亞股今 (18) 日受美股拖累影響普遍走跌，台股今 (18) 日高檔賣壓湧現，一度重挫 300 點，摜破 5 日線，隨著午盤過後，晶圓代工雙雄台積電、聯電低接買盤力道強勁，防疫概念股等中小型股撐盤下，指數跌幅收斂至接近平盤，終場小跌 4.39 點，收 15612 點，成交值 3120.72 億元，10 日線失而復得。

櫃買指數開低震盪走高、翻紅走揚，終場收在 185.31 點，上漲 0.34%，成交量 652.21 億元，其中電子通路表現最強勢，漲幅逾 2%，生技醫療、文化創意等族群均有超過 1% 漲幅；網路通信、航運族群表現最弱勢，下跌近 1%。

權值股方面，晶圓代工雙雄台積電、聯電扮演撐盤要角，台積電儘管一度跌破 600 元大關，但午盤後強勢翻紅，終場收在 607 元，漲幅 0.99%；聯電尾盤大漲 1.85%，收在 49.65 元；緯穎、日月光投控、研華、統一、亞泥等均收盤上。

其他權值股則賣壓沉重，大立光開低震盪，一度跌破 2800 元關卡，終場收 2805 元，跌破短均；鴻海、聯發科都在盤下震盪，跌幅分別有 1.3%、0.7%；台達電、廣達、和碩等也拖累大盤走勢。

儘管鴻海今日表現弱勢，不過鴻海車用概念股仍為多頭指標，廣宇再度亮燈漲停，來到 44 元，鴻準、榮創、帆宣等均收盤上。

國內新冠肺炎醫院群聚持續擴大，恐慌情緒蔓延下，防疫概念股重獲資金進駐，檢測試劑廠瑞基跳空開高漲停鎖住，清潔大廠毛寶午盤漲停打開，終場仍有逾半根漲停；口罩股恆大、康那香、美德醫療 - DR 同樣扮演衝鋒；台微體、保瑞、合一、敏成、圓點奈米、普生、金萬林等也表現不俗。

蘋果耳罩式無線耳機 AirPods Max 開賣，由於需求強勁，訂購須等一個月以上才會到貨，相關概念股逆勢走揚，包括致伸強漲逾 3%、美律也有 2.5% 漲幅，原相及力麗都收紅盤。

法人表示，台股今日高檔賣壓沉重，短線處漲多拉回整理態勢，無力大盤續攻向上，加上國內疫情不確定因素升溫，恐壓抑台股短線表現。