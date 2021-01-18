〈台股盤中〉一度重挫300點 晶圓雙雄撐盤收斂跌幅 守穩十日線

美股四大指數上周五全數回落，亞股今 (18) 日也普遍走跌，台股早盤小漲開出後，高檔賣壓湧現，指數一度重挫 300 點，接連摜破萬六、五日與十日線，不過，台積電、聯電低接買盤力道強勁，推升指數跌點收斂至百點內，預估今日成交量較上周五明顯收斂，約 3400 億元。

權值三王今日走勢不一致，僅台積電守穩紅盤，站穩 600 元大關，鴻海、聯發科則因賣壓沉重，跌幅皆達 2% 以上，台達電同樣跳空開低，回防月線支撐，同為半導體的日月光投控，則因財報亮眼，逆勢上揚逾 1%，為大盤走勢增溫。

高價股表現兩樣情，股王大立光持續探底，跌破 2800 元大關，創下四年半來新低，矽力 - KY 則力守平盤，緊咬股王寶座，精測、世芯 - KY、緯穎也獲買盤青睞，漲幅皆達 2% 以上。

鴻海車用概念股今日仍是多頭指標，旗下廣宇無畏大盤下殺，暴漲逾 7%，衝上 42 元，創下十年新高，鴻碩也強漲 3%，改寫新猷，其餘車用供應商如胡連人氣也爆棚，亮燈漲停。

NOR Flash 雙頭指標華邦電、旺宏則成空方狙擊對象，雙雙大跌逾半根跌停板，摜破所有短期均線，先前漲多 IC 設計如立積、敦泰、瑞昱也下挫逾 2%。

儘管台幣今日維持升值態勢，台股今日高檔賣壓仍沉重，加上美股持續下挫，以及國內疫情再起，法人認為，台股短期恐進行修正，上檔壓力持續增加。