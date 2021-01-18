〈焦點股〉國內本土病例擴大台股嚇跌 防疫概念股躍人氣指標

國內新冠肺炎醫院群聚案升溫，台股今 (18) 日持續震盪走跌，早盤一度重挫近 300 點，權值股普遍嚇挫，隨著恐慌情緒蔓延，防疫概念股又重獲買盤青睞，口罩股恆大、康那香均大漲逾半根停板，包括疫苗、檢測、清潔與新藥等族群，表現均相對有撐。

中央流行疫情指揮中心昨日公布，北部某醫院群聚案延燒，新增確診者為 1 名醫師，也是先前染疫醫師的接觸者，目前該醫院累計 2 名醫師、1 名護理師在醫院感染新冠病毒，但指揮中心強調疫情控制中，不考慮封院。

隨著國內疫情升溫，防疫題材再度成為市場焦點，口罩股恆大、康那香、美德醫療 - DR 早盤均大漲逾半根停，南六同步漲約 4%；疫苗廠國光生、高端疫苗早盤攻高，一度大漲逾 6%；檢測股瑞基亮燈漲停，亞諾法、ABC-KY、圓點奈米、普生等也表現不俗。

值得注意的是，清潔大廠毛寶早盤直奔漲停價 25.55 元，但上午 10 點多突然爆大量賣壓，毛寶打開漲停、漲幅急遽收斂，觸發「冷卻機制」，但隨後仍吸引資金進駐，約 8% 漲幅。此外，體溫測量廠豪展、熱映等盤中也有逾 1% 的漲幅，表現相對抗跌。

國際變種新冠病毒迅速蔓延，美國、英國等國正加快腳步接種，我國疫苗研發方面，僅高端疫苗與美國國衛院 (NIH) 合作研發的新冠疫苗已啟動臨床二期，預計收案人數至少 3700 人，力拚 3 個月內完成收案，目標今年中申請緊急使用授權 (EUA)。

至於國光生與聯亞生技，進度相對較慢，國光去年底被衛福部建議新執行劑量探索臨床試驗後，已增加抗原含量配合佐劑來執行第二期試驗，目前已經補件送至食藥署，國光生強調，一切配合審核程序，只要一拿到公文就可進入二期。聯亞生技也希望在本月底前通過二期程序審核，並完成第 1 位二期試驗施打案例。

