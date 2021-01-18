〈焦點股〉AirPods Max在台開賣熱銷 概念股歡呼

蘋果耳罩式無線耳機 AirPods Max 已在台灣官網開賣，儘管定價高達 18490 元，但果粉還是相當買單，現在預購農曆年前也拿不到貨，至少要等 1 個半月至 2 個月，需求強勁，相關概念股可望迎接拉貨潮，包括致伸 (4915-TW) 、美律 (2439-TW)、原相 (3227-TW) 及力麗 (1444-TW) 等，今 (18) 日股價均逆勢走揚。

AirPods Max 是蘋果旗下第一款耳罩式無線耳機，採用 H1 晶片，配置 9 組麥克風，其中 8 組用於主動式降噪功能，按一下噪音控制按鈕，即可進入無噪音世界，享受極佳的音感體驗，再按一下又可回到通透模式，聽見外界的聲音，且電池續航時間長達 20 小時。

蘋果去年 12 月上旬閃電推出要價 550 美元的 AirPods Max，隨即秒殺售罄，並在網路上掀起搶購熱潮，但供應鏈出貨延誤打亂蘋果銷售計劃，海外開賣時程同步延宕，相隔一個多月，台灣官網終於在 16 日正式發售，雖然定價高達 18490 元，但果迷仍相當捧場，現在下單已經要等到 8 至 10 周後才會到貨。

AirPods Max 概念股今日成為買盤追捧焦點，電聲元件大廠致伸無懼大盤賣壓，股價開高走高，一度大漲 5%，來到 55.2 元，創 1 年新高；美律也擺脫連日頹勢，股價回神漲逾 2%，最高來到 140.5 元；感測晶片廠原相、紡織廠力麗同步翻紅在盤面上表現；微機電 (MEMS) 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 盤中跌幅收斂在平盤附近震盪。

受惠高階聲學客戶訂單增加，致伸去年 12 月營收寫同期次高，全年營收 682.41 億元，年減 15.28%，仍寫下歷史次高。法人看好，致伸持續拓展手機以外的領域，包括車用、IOT 等，加上陸續接獲新客戶訂單，預期非手機事業今年營收可望倍數成長，2022 年營運將顯著增長。

美律受惠 TWS (真無線藍牙耳機) 放量出貨，帶動去年第 4 季營收再攀新高，法人看好，由於去年部分訂單受到疫情影響遞延，TWS 新品量產出貨、電競耳機需求持強，估動能可延續至今年中，上半年營運有望維持高檔，但需留意材料短缺、晶片供應等問題。

此外，蘋果近年積極推動環保概念，據悉，力麗環保紗線除了打進智慧音箱 HomePod 表層編織布外，去年更大有斬獲，取得 Apple Watch 編織錶帶與 AirPods Max 編織耳罩的環保紗線訂單，若 AirPods Max 銷售持續暢旺，可望進一步帶動拉貨潮，挹注力麗營運表現，拉高毛利率。