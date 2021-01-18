台股嚇挫近300點後收斂 小跌4點收15612點 10日線失而復得

受本土疫情擴大影響，加上美股回檔，台股今 (18) 日早盤賣壓出籠，一度重挫近 300 點，摜破 10 日線，不過，晶圓雙雄台積電、聯電發揮穩盤作用，權值股跌幅也逐漸收斂，加權指數終場小跌 4.39 點，收 15612 點，成交值 3120.72 億元。

台積電上周法說會釋出樂觀展望，並上調資本支出至 250-280 億美元，創史上新高，儘管今日股價一度跌破 600 元關卡，但仍吸引買盤進場，終場翻紅漲 1%，收 607 元，續寫新天價；法人也看好台廠供應鏈營運可望水漲船高，包括閎康、光罩、家登、漢唐、帆宣、辛耘等，今日股價表現強勢。

其他權值股方面，日月光投控自結 2020 年獲利 275.94 億元，每股純益 6.47 元，激勵股價翻紅，從下跌 4% 拉升至上漲近 3%，站穩百元關卡；聯電早盤一度跌至 46.5 元，但尾盤吸引資金進場，強勢翻紅漲近 2%，收盤逼近 50 元；聯發科、鴻海跌幅相繼收斂，分別收 844 元、114 元；不過，大立光、台達電、台化、台塑、中鋼及廣達等權值股，仍有 1-3% 的跌幅。

去年下半年面板價格大漲，單季漲幅高達 20-30%，市場傳出，第一季面板價仍有 15% 以上的漲幅，雙虎營運可望持續受惠，今日早盤均上漲逾 1%，終場漲勢略為收斂，友達、群創分別收 14.8 元、14 元。

國內新冠肺炎醫院群聚案升溫，帶動防疫概念股再度成為盤面焦點，口罩股恆大、康那香、美德醫療 - DR 早盤均大漲逾半根停；疫苗廠國光生、高端疫苗同步攻高，一度大漲逾 6%；檢測股瑞基亮燈漲停，亞諾法、ABC-KY、圓點奈米、普生等漲勢也相當強勁。

蘋果耳罩式無線耳機 AirPods Max 已在台灣官網開賣，儘管定價高達 18490 元，但果粉還是相當捧場，現在預購農曆年前確定拿不到貨，至少要等 1 個半月，顯示需求相當強勁，相關概念股可望受惠拉貨熱潮，包括致伸、美律、原相、力麗等，今日股價均逆勢走揚。