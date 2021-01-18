【日盛投顧】指數回測10日均線

◆盤勢分析

1. 台股目前在 10 日線 (15,442 點)、月線(14,955 點) 之上，5 日線 (15,641 點) 仍失守，盤中一度跌近 300 點，尾盤跌幅收斂，最終下跌 4.39 點，跌幅 0.03%，收在 15,612.00 點，成交金額為 3,145.95 億元。三大法人合計賣超 16.37 億元，外資賣超 15.51 億元、投信買超 0.57 億元、自營商賣超 1.42 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，結構回穩，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：支撐為 1/18 低點 (約 15,320 點) 附近，壓力為 1/15 高點 (16,042) 點附近。

(3)、技術指標：KD 向下，短線高檔整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.42%，收在 185.45 點，相對加權指數強勢。支撐為約 182 點附近，壓力為 190 點附近，KD 向下，短線端看月線支撐力道。

4. 觀盤重點：指數回測 10 日線見支撐，預計仍是偏多回檔，關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意量價能否同步向上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

結構防疫、遊戲、車用、設備等抗跌

1. 防疫概念股：台灣再現本土案例，使得市場資金轉入防疫相關，相關個股如 1325 恆大、9919 康那香、6504 南六、2108 南帝等股價跌深反彈。

2. 遊戲：1/28 電玩展開幕，且適逢寒假旺季，疫情疑慮宅經濟加持，相關個股如 3546 宇峻、5478 智冠、3293 鈊象、3083 網龍、4994 傳奇等有望題材受惠。

3. 車用：車市逐漸谷底回升，新能源題材使電動車有所激勵，相關個股如 6279 胡連、3003 健和興、2355 敬鵬、3665 貿聯 KY 等股價抗跌。

4. 設備：繼 2330 台積電釋出 2021 年資本支出將再度攀高後，相關個股如 2404 漢唐、6187 萬潤、6196 帆宣、3680 家登等高檔整理後股價逆勢揚。