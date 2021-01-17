〈台股風向球〉台積電利多出盡+國內疫情升溫疑慮 修正壓力加大

台股指數上周續漲 152 點並衝破萬六關卡，周線連 11 紅，不過，周五卻以爆出史上新天量 4435.75 億元後的一根長黑作收，收跌 90 點，高低點震盪多達 400 點；法人指出，指數爆量跌破 5 日、10 日均線，尤其領頭羊台積電暫時利多出盡，而美國新總統拜登將於本周走馬上任、美股財報季登場，加上周末又傳出國內桃園某醫院院內感染新增確診，國內外不確定因素增加，不排除短線修正壓力恐加大。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，爆發院內感染的桃園某醫院又有一名護理師確診，接下來一周將是疫情發展重要關鍵，法人認為，院內感染擴大造成的疑慮，恐壓抑台股信心。

另一方面，台積電法說前，相關電子族群股價持續上漲，使大盤繼續墊高，但法說後，上周五反而見不少相關供應鏈開高走低，法人解讀，短期台積電利多出盡，一旦續攻力道不足，預料將先進行一波技術面乖離過大的修正整理。

美國新總統拜登新公布 1.9 兆美元新刺激計畫細節，而另一輪刺激法案將於 2 月公布，永豐投顧認為，20 日美國總統將進行政權交接，經歷川粉攻入國會山莊的暴亂後，市場將有所警惕，尤其美國股市中，FAAMG 表現已鈍化，顯示投資人觀望態度轉濃，市場需要時間適應新總統的邏輯。

不僅如此，美股財報季登場，本周將有許多大型企業公布去年財報，包括 1 月 19 日有美國銀行、高盛、網飛等公布財報，1 月 20 日有寶僑、摩根士丹利，1 月 21 日有聯合航空，1 月 22 日則有英特爾、波音、德州儀器、美國航空和西南航空等，獲利表現和展望均將牽動美股。

國內主要大事有 1 月 20 日台指期結算、旺宏法說，以及接下來一周本土疫情的進展。另一方面，法人提醒，須留意美國 10 年期公債殖利率創下近 10 個月高點，美元指數略見回升，也將牽動市場動向。

整體來看，在台積電大幅上修資本支出下，顯然半導體長遠前景樂觀，惟短線處在漲多拉回整理態勢，尤其醫院院內感染疑慮籠罩之際，法人預料，接下來大盤續攻有壓，日前陷入整理的傳產細族群可望再次挺出輪流維繫資金動能。