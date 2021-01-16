今年全球配息估成長7% IHS Markit：僅亞太區有望回到疫情前水準

受到疫情衝擊，許多企業去年股利成長受到壓力，不過研調 IHS Markit 周五 (15 日) 表示，全球今年配息成長率將達 7%，美國則因石油、銀行業拖累，反而將下滑 0.7%，僅亞太區有望回到疫情前水準。

IHS Markit 周五發布報告稱：「我們期望英國達成脫歐協議、美國總統大選落幕以及疫苗問世能夠減少市場不確定性，並鼓勵更多公司在 2021 年恢復或提高配息。」

IHS Markit 估計，今年全球總配息將接近 1.78 兆美元，較去年的 1.67 兆美元成長約 7%。此依據囊括所有主要指數中的成分股，總計有超過 1.25 萬家全球企業的預估股利被納入該研究中。

IHS Markit 表示，英國和歐元區的銀行業等產業去年受到政府壓力，被要求減少配息以維持資本，預計今年配息將逐漸提高，但不會回到 2019 年的水準，不過汽車業、觀光娛樂業不在這波配息成長的行列。

該報告還表示，亞太區將是今年全球表現最佳的區域，配息規模將超過疫情前水準，主因於中國銀行穩定配息，澳洲和日本的銀行業配息也有望提高。

不過，該報告寫道，美國今年預估配息將下降 0.7%，主要受銀行、石油和天然氣產業所拖累，富國銀行 (WFC-US) 去年便首開第一槍，宣布將單季配息從 51 美分大砍至每股 10 美分。

產業方面，IHS Markit 預估，今年保險業股利成長將最亮眼，包括法商安盛保險 (AXA) 和日本郵政 (6178-JP) 等。

去年配息主力科技與醫療保健業今年將維持好表現，IHS Markit 看好科技業的股利成長，但成長幅度將更為保守，醫療保健領域中的嬌生 (JNJ-US)、 艾伯維 (ABBV-US) 和輝瑞 (PFE-US) 也都將維持穩定配息。