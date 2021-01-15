台積電大漲站上625元新天價 領軍台股登上萬六

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會報佳音，大幅上調資本支出，並釋出今年營收將成長 14-16%，ADR 周四收盤大漲逾 6%，今 (15) 日股價跳空開高，早盤一度飆漲逾 5% 站上 625 元，市值衝破 16 兆元大關，帶動台股同步飆漲逾 300 點，站上 16041 點，登「萬六」關卡，改寫大盤新高價，設備族群也全面噴出。

在法說會利多消息激勵下，台積電今日一改前兩日修正走勢，開盤直衝 600 元大關，飆上 625 元新天價，市值也來到 16.2 兆元，再創新高；在資本支出暴增帶動下，台積電設備相關供應鏈也全面狂歡，漢唐飆漲 6%，帆宣漲近半根停板，信紘科大漲超過 3%，亞翔漲幅近 2%。

台積電去年資本支出共 172 億美元，今年資本支出將達 250-280 億美元，遠高於外資原先預期的 220 億美元，相當於年增 45-62%，外資也因此關注是否與英特爾委外代工訂單有關，對此，總裁魏哲家僅強調，不評論單一客戶，調升資本支出是因看好 5G、高效能運算等應用，長期動能強勁，將支持客戶需求。

台積電預估今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 8%，晶圓代工產值估成長 10%，而台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁，估今年美元營收將成長 14-16%，優於產業平均。

台積電營收從 2010 年開始創歷史新高，並逐年成長，照台積電預估，至 2025 年，每年營收美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%，代表台積電將寫下連續 16 年營收改寫新高的紀錄。