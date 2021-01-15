〈台積電法說〉投行持續看多！台積電ADR締歷史新高

週四 (14 日) 晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 公布最新財報，去年第四季雙率、純益與 EPS 同寫新高，此消息激勵台積電 ADR (TSM-US) 飆漲 6.06% 至每股 126.45 美元，刷上歷史新高。

台積電週四召開法說，引起國內外分析師密切關注，因為台積電法說會能讓市場對全球半導體產業有更進一步的了解。

台積電預計，今年的資本支出為 250 億至 280 億美元，比 2020 年增長 45% 至 62%。

彭博分析師表示，台積電宣布 2021 年資本支出將提升至 280 億美元，比投資者預期高出 50%，這表明台積電管理層對未來三年智慧手機和高效能運算 (HPC) 晶片的需求非常有信心。

彭博分析師稱，假設資本支出密集度為 50%，台積電的資本支出暗示，該公司今年銷售可望躍增至 560 億美元，比外界預期的 540 億美元高出 4%。

美銀證券認為超乎預期的資本支出，暗示未來長期上漲趨勢。

外界多認為，台積電資本支出超預期，都是為了因應英特爾的新訂單，而不是為了蘋果手機晶片的需求，儘管台積電拒絕對該假設置評。

市場人士預測，台積電拿到了英特爾 3 奈米大單，從而大幅拉升資本支出，因應英特爾 3 奈米處理器晶片產能，預估英特爾 3 奈米晶片應該會在 2023 年交貨，英特爾有望成為蘋果之後的第二大客戶。

伯恩斯坦分析師 Mark Li 稱，預計台積電在 2021 年上半年不會放緩，通常情況下，台積電第一和第二季需求會比較緩慢，但今年的季節性不會那麼明顯，可能會更加平衡。

Mark Li 預期，英特爾將在 2023 年將部分產品外包給台積電，可能會使台積電營收再增加 5% 到 10%。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Randy Abrams 預計，新冠疫情下個人電腦和遊戲機的需求將持續到 2021 年上半年，短期台積電業績展望仍將是積極的，理由是對 5G 智慧手機和各種蘋果產品的強勁需求，以及汽車和工業市場的復甦。

Randy Abrams 認為，台積電的資本支出持續讓該公司在產品毛利上有更多表現空間。

摩根士丹利週四調高台積電目標價至 706 元，低於聯博資產管理和伯恩斯坦此前的 800 元目標價。

華爾街給台積電的最新預估本益比，目前約落在 27 倍，是遠遠高於 5 年均值的 21.9 倍，而最大客戶蘋果的預估本益比則為 33 倍。

【鉅亨獨賣】新光恒生科技指數基金，1/11 起霸氣登場！