比特幣交易太火熱 交易平台：必要時可能限制周末買入

零售投資平台 eToro 周三 (13 日) 警告客戶，由於對比特幣及其他加密貨幣的需求過大，它在處理周末買入訂單時可能遭遇挑戰，必要時將在周末限制買入訂單。

比特幣上週飆升至歷史新高 40000 美元以上，隨後波動性進一步加劇，過去幾日當日震幅常在兩位數字以上，即使周末假日也仍然如此。

比特幣在台北時間周四強勢回彈，一度站回 38000 美元上方，至下午 14:45，主要交易所報 37830 美元左右，24 小時漲幅約 11.4%。

(圖表取自 Coindesk)

由於波動性大，特別在周末流動性有限，更容易引來動盪。在全年無休的交易模式下，自去年 12 月初以來的價格波動顯示，比特幣這 1 個多月的漲幅，有三分之二來自周末假日。

eToro 致信客戶表示，「對加密貨幣的空前需求，加上流動性有限，對我們在周末支持買入訂單的能力提出了挑戰。有鑑於此，我們可能有必要在周末限制加密貨幣的買入訂單。」

此外，大型機構採用演算法交易，在周末流動性不足下，也帶來波動加大風險。

eToro 表示，他們正努力提前通知客戶可能採取限制，雖然他們希望不必實施這類措施，但目前加密市場非常動盪，而周末則是最大的挑戰。

上周，由於市場風險猛增，eToro 中止了歐洲投資者以保證金交易加密貨幣，還將最低保證金要求由 200 美元提高到 1000 美元。

eToro 成立 13 年，有 1700 萬用戶，並開設比特幣交易。在最近 11 天裡，平台新增 38 萬新帳戶，其加密貨幣交易量，是去年同期的 25 倍。