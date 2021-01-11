交易比特幣留意周末假日 小心10%以上的震幅時刻發生

快樂周末？對比特幣交易者來說，安心度周末假期可能是個危險的選擇。

2021 年第一個星期六—1 月 2 日，許多人還沒從新年宿醉中清醒，比特幣已經首度突破 3 萬美元，並在第二個周末—1 月 9 日前，站於歷史新高 42000 美元上方。別高興太早，如果你因此歡歡喜喜休假去，那麼周一看到價格只剩 35000 美元時，你可能會挫手不及。

自去年 12 月初以來的價格波動顯示，比特幣這 1 個多月的漲幅，有三分之二來自周末假日，而在 1 月 2 日當天就漲了 10%。

研究平台 CryptoCompare 的數據顯示，這段期間六大主要交易所的交易量，周末假日比平日高出約 10%，這和之前 11 個月完全不同，當時假日的交易量比平時低 13%。

和多數市場不同，比特幣的交易是 24 小時進行，也沒有休假日，這對市場參與者帶來了新的挑戰。

然而，為何近期周末的交易量突然增加？業者表示，這是大筆交易增多的結果。

紐約交易所業者 Gemini 的英國業務主管 Blair Halliday 指出，以往交易活動的基礎，是在特定時間買進特定數量，這在工作日比較常見。但如今購買的數量太大，致使一些交易改至周末進行。

然而，周末假日的流動性較低，這使得大筆交易更易形成波動。因此，儘管交易量仍很高，但在任何特定價位上，市場中成交的比特幣數量都有減少。

在本波漲勢之前，散戶及短線交易者是價格波動的主要推手，但如今很大程度已經改由美國大型投資機構主導，這種現象也使得演算交易的影響力擴大，外加流動性偏低，均促成了波動加劇。

一些交易員為追求成績，也只能跟隨市場保持清醒。不過，全年無休的交易也有一點點好處，就是當緊急事件發生時，不需要等到開市才會反應。芝加哥交易公司 DRW 旗下加密貨幣業務 Cumberland 的全球主管 Chris Zuehlke 表示，如果周末有大事發生，交易者可以立即採取行動避險，這確實是個市場很強大的地方。