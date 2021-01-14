川普遭眾院彈劾接下來如何發展？他會有哪些損失？

美國總統川普周三 (13 日) 成為史上二度遭到彈劾的總統，儘管參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示不會立即審議，代表川普應可做完到 1 月 19 日任期最後一天，但遭到彈劾仍意味著對他仍造成極大打擊，尤其是財務。

美國國會 1 月 6 日遭川普支持者闖入的暴動造成傷亡後，眾議院以煽動叛亂為理由對川普提出彈劾，周三表決以 232 張贊成票對 197 張反對票通過，送交參院審理。

●此時彈劾川普的目的？參院可能將川普定罪嗎？

阻止川普競選公職。參院仍可在拜登上任後審理川普彈劾案。不過外界普遍預期，參院將認定川普無罪，因參院定罪需要取得在場三分之二多數，假如表決當下參院 100 名議員都出席，就要有 17 名共和黨人倒戈加入 50 名民主黨人的行列。

但假如有共和黨參議員選擇缺席，情況又會有變化。

然而，儘管參院已經無法解除川普職務，但仍可以禁止川普參選公職，比起門檻較高的彈劾案，禁止參選公職的提案只要獲得過半數議員支持即可過關。

●川普除了可能失去卸任元首退休金，還有哪些損失？

川普也可能無法領取高達六位數的退休金，以及一些卸任元首禮遇。

根據美國國家納稅人聯盟 (NTU)，聯邦政府一年耗費 400 萬美元提供福利給四位在世的卸任元首。

這些禮遇包括：

相當於白宮幕僚成員一年薪水的退休金 (2021 年為 22.14 萬美元)

下台六個月後，由政府提供辦公室、人力和設備

包含前任總統和最多兩名幕僚在內，差旅費用一年最高可報 100 萬美元，配偶最多可報 50 萬美元

美國特勤局終身維安

醫療福利 (只限任職超過五年者，川普、前總統卡特不適用)

辭世時舉行國葬，可選擇在阿靈頓國家公墓入土

川普可能不會失去所有禮遇。依據 1958 年卸任總統法，被彈劾的總統不符合禮遇資格，但特勤局維安服務在 2013 年從十年延長為終身，相關法條中並未說明遭到彈劾或解職的前任元首是否適用。

此外，卸任總統法也僅表示，被定罪的總統不符合資格，這代表「被彈劾但未定罪」的總統仍有資格。

條文內容還包括，總統除非遭解職而下台，否則仍可領取福利，意味著川普若是下台後才被定罪，是否失去所有禮遇還有很大的法律詮釋空間。

●如果川普先辭職下台，會失去這些禮遇嗎？

可能不會。美國國會研究服務 (CRS) 在 2016 年報告中援引先例，唯一自行請辭的尼克森總統，仍領取同樣的終身退休金和其他卸任元首福利。

●還會有川普總統圖書館嗎？

美國設置總統圖書館，負責管理和維護歷任總統的歷史資料庫，自胡佛以來每一任總統都設立了總統圖書館。

但總統圖書館靠民間和非聯邦資金運作，代表川普需要自行籌措資金。