WSJ： 阿里騰訊百度逃過一劫！美政府不會禁止投資

週三 (13 日)《華爾街日報》報導，美國政府將不會禁止美國人投資中國網路三巨頭「阿里巴巴、騰訊與百度。」

川普去年 11 月簽署行政禁令，瞄準其他中國的軍方背景企業，禁止美國人對其投資。美國紐約證交所本月 6 日依照美國財政部發布的指南，自 11 日起將中國移動、中國電信、中國聯通下市。

本月 6 日傳出，美國政府考慮擴大黑名單，將阿里巴巴、騰訊和百度列入投資禁令的範圍內，引發這些中概股 ADR 一度挫跌。

週三消息人士向《華爾街日報》透露，美國國防部正在審查阿里巴巴、百度、騰訊在內等十多家中國企業，確認這些中國企業是否支持中國軍事、情報和國安服務。

在權衡這些中國企業與中國軍方的關係，以及禁止投資帶來經濟的潛在影響之後，兩位消息人士提到，美國不再計劃將這三家公司列入黑名單。

此外，消息人士透露，目前已新增 9 家禁投黑名單，還擴增了原本黑名單企業的 100 多家子公司。美國投資者必須在今年 11 月之前撤除黑名單企業的任一持股。

消息人士稱，這份新黑名單將提交給國會，最早將於週三向公開發布。

美股週三尾盤時段，受此消息影響，阿里巴巴 ADR (BABA-US)、騰訊 ADR (TCEHY-US) 應聲擴大漲幅、百度 ADR (BIDU-US) 由黑翻紅，小漲 0.044%。

截稿前，美國國防部和財政部代表，阿里巴巴、騰訊和百度的代表均未立即對此消息發表評論。

【鉅亨獨賣】新光恒生科技指數基金，1/11 起霸氣登場！