高盛：兩大因素驅動下 美股短期內恐回調

美股上週多頭氣盛，三大指數均收紅創歷史新高。但高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 認為，對聯準會 (Fed) 收緊量化寬鬆 (QE) 的預期，加上近來長債殖利率殖利率衝高，兩大因素恐導致市場短期回檔。

美股上週五 (8 日) 收於紀錄高點。自去年 3 月底低谷以來，標普 500 指數和道瓊指數均漲近 70％，那斯達克指數則飆升 80％以上。

Hatzius 週一分享美股後市展望，並解釋為何市場可能停止這波沒完沒了的漲勢。他認為，影響市場風險偏好的關鍵因素，可能與 Fed 收緊 QE 可能性，以及現階段長期利率走升有關，上述因子恐導致股市近期出現回調。

隨著民主黨在選舉中大獲全勝，時隔 9 個多月，10 年期美債殖利率終於在上週站上 1% 水平，並持續走高，這同時也代表企業債務利率攀升，恐對企業財務施加壓力，進而影響股價。

高盛還認為，近來對於 Fed 收緊 QE 的呼聲再起，意味著未來流入市場資金可能逐步縮減，引發市場出現如 2013 年至 2014 年般的巨大波動。

儘管如此，長期來看，高盛仍看好美股持續走高，認為身處在景氣循環初期，美國經濟仍較疲軟。

Hatzius 解釋，當前通膨率依舊低於目標，央行與政府和仍然非常專注於恢復經濟活動，這對市場來說是件好事。高盛上週將今年美國經濟增長預期從自 5.6％上調至 6.4％。