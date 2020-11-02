庫存調整 信驊Q3純益季減逾兩成 前三季EPS 22.64元

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 今 (2) 日公布第三季財報，稅後純益 2.33 億元，季減 27.87%，持平去年，每股純益 6.79 元，前三季稅後純益 7.74 億元，年增 29.43%，每股純益 22.64 元；由於伺服器產業面臨庫存調整壓力，信驊第三季純益季減逾兩成，不過前三季仍賺逾兩股本。

信驊第三季營收 7.33 億元，季減 18.65%，年增 6.7%，毛利率 63.57%，季增 1.14 個百分點，年增 0.84 個百分點，營益率 41.06%，季減 2.16 個百分點，年減 0.46 個百分點，稅後純益 2.33 億元，季減 27.87%，持平去年，每股稅後純益 6.79 元。

信驊前三季營收 23.66 億元，年增 34.34%，毛利率 62.8%，年減 0.72 個百分點，營益率 41.58%，年增 0.95 個百分點，稅後純益 7.74 億元，年增 29.43%，每股稅後純益 22.64 元。

英特爾先前指出，第四季由於雲端客戶持續去化庫存，企業用戶需求也保守，資料中心業務恐持續下滑，並較去年衰退，顯現伺服器產業仍處於庫存調整，法人預計，信驊第四季營收恐再較上季衰退 15%，為今年最低點。

不過，外資仍看好，產業庫存調整區間通常不超過一年，預計明年上半年需求將逐步恢復，信驊也可望重拾成長動能。