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美薪資貸款迄今已獲豁免110萬件 總額超過1000億美元

美薪資貸款迄今已獲豁免110萬件 總額超過1000億美元(圖片：AFP)
美薪資貸款迄今已獲豁免110萬件 總額超過1000億美元(圖片：AFP)

在去年新冠肺炎疫情爆發後，美國當局推行了一列紓困和救濟措施，其中也包含中小型企業薪資保護計畫 (PPP)。根據美國小型企業管理局 (SBA) 在週二 (12 日) 公布的數據顯示，已經有超過 110 億件貸款得到豁免，總金額超過 1000 億美元

報告中指出，迄今為止，SBA 已收到 1,346,125 件貸款豁免的申請，總金額約為 1705 億美元。而 SBA 已同意了其中將近 85% 的申請，豁免了超過 1000 億美元。對於貸款額不超過 50000 美元的小額借貸，則已經批准了 88%。

PPP 為美國的小型企業提供了大量的救濟。SBA 局長 Jovita Carranza 表示，豁免件數以及相關金額皆高，顯現出 PPP 在全國小企業中有效的運作，同時，也鼓勵雇主持續通過 PPP 來保持員工的給薪，而不用因為疫情和相關防疫限制而苦苦掙扎。

對於許多企業來說，疫情已經極大地改變原先的商業營運。有調查顯示，近 70% 的企業認為疫情可能會對經營方式產生永久性的影響。有超過一半的企業表示，公司多花費在防疫安全措施上。另有三分之一表示，新的防範措施直接蠶食了獲利。不過，只有 9% 的企業表示相關成本轉嫁給了客戶。

支付網絡機構 Veem 執行長 Marwan Forzley 曾表示，這場危機對小型企業的影響是喜憂參半，一些公司艱難地生存，而另一些公司則受益，因為部分業務被視為不可或缺的，或是轉向線上工作。「這些中小企業的應變能力令人驚訝。儘管存在許多不確定性，他們仍在努力改變自己的業務，以從形勢中受益或調整業務以免受嚴重的影響。」

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