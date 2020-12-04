刀還是落下了！薪資援助方案屆期後 美航空業至10月中就業減少2.9萬人

截止到 10 月中旬，由於政府的裁員限制屆期，美國航空的客運和貨運總就業人數減少了近 2.9 萬人。

美國運輸部表示，10 月中旬美國航空業者聘雇人數為 673278 人，較 3 月 (新冠疫情爆發美國旅遊需求開始銳減時) 的聘僱人數下降 81749 人。

美國運輸部表示，自 3 月以來，聯合航空已裁員 32% 或約 29243 人，達美航空 (DAL-US) 也裁員 32% 或約 28751 人。

美國航空 (AAL-US) 和聯合航空今年 10 月表示，在先前 250 億美元薪資援助計畫在 9 月 30 日到期後，他們已經讓 3.2 萬名以上員工強制休假。

由於新冠疫情日趨嚴重，旅遊需求下降 60% 以上，近期旅遊諮詢意見也仍不利於假日旅遊，美國航空產業每個月仍虧損數十億美元。

達美航空週四表示，第四季預計每日現金消耗約 1200 萬美元至 1400 萬美元，這是因新冠病毒確診人數不斷激增，需求放緩導致每日現金消耗增加約 200 萬美元。

美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三表示，他支持政府再對航空產業追加提撥 200 億美元薪資援助，以助大量勞工重返崗位。

然而，雖然民航業者大幅裁員，但航空貨運公司卻增加聘僱。

根據官方報告，美國航空公司裁員 17% 或 18262 人，人力降至 90846 人，而西南航空公司 (LUV-US) 則裁員 6% 至 58134 人。