現有薪資補貼即將到期 英國財長將宣布新一輪就業保障計劃

隨著疫情惡化，Sunak 週三 (23 日) 宣布取消原定 11 月舉行的秋季預算案，並準備公布新一輪就業計劃。英媒報導，英國財政大臣 Rishi Sunak 將於週四 (24 日) 稍晚公布更多就業保障措施，其中包含最新的薪資補助方案，以接續即將於下月底到期的現有措施。

據英國《泰晤士報》(The Times) 報導，Sunak 將宣佈一項新的薪資補貼方案，向企業提供獎金補助，鼓勵員工以兼職的工作型態回歸職場，同時將餐飲及旅遊業的營業稅減免措施延長至明年 3 月底。

此外，Sunak 還將允許企業向政府申請抵押貸款，並將貸款期限自 6 年延長至 10 年，幫助降低每月的還款金額。

為了保護就業，英國政府年初宣布為因疫情無法工作的員工支付 80% 薪資，以減緩企業的裁員力道，不過 Sunak 在 7 月證實不會延用這項方案。

隨著現有的就業援助方案即將在 10 月底到期，英國央行上月預計，若缺乏替代措施，失業率將在年底前跳升至 7.5％。截至今年 7 月的 3 個月中，英國失業率為 4.1％。

英國智庫財政經濟研究所 (IFS) 所長 Paul Johnson 預計，當就業援助計劃到期時，英國失業率將大幅上揚。

Johnson 表示：「在 100 萬人當中，我們已看到將近四分之三的人遭到裁員，還有另外 200 萬人被迫放無薪假，其中部分可能會受政府的新方案所支持，但不會是全部的人。」

在疫情漸趨惡化之下，本週稍早，英國政府下令週四 (24 日) 起，酒吧和餐廳必須在晚上 10 點前關閉，並呼籲人們盡可能在家上班，限制措施可能持續長達 6 個月。