英日南非後 美國也出現「全新變種病毒」

全球新冠疫情持續延燒，儘管輝瑞、Moderna 等疫苗已陸續問世，巴西、英國和日本相繼傳出新冠變種病毒，讓疫情更加雪上加霜，週三 (13 日) 最新消息傳出，全球疫情最嚴重的美國也出現「全新變種病毒」。

美國俄亥俄州研究員週三表示，該州發現 2 種可能源自美國本土的新冠變種病毒，其中一種毒株已遍及俄亥俄州。

研究人員表示，他們發現自去年 12 月至今年 1 月期間、為期 3 周俄州疫情大爆發期間，該新變種病毒株成為主導大流行的病毒。

研究人員稱，就像在英國變種毒株一樣，美國的變種病毒似乎更具傳染性，但預計不會降低疫苗的療效。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9,183 萬例，死亡數突破 196 萬例，美國累計確診超過 2287 萬例，累計死亡數超過 38.1 萬。

到目前為止，美國一月累計有 34,804 人因染疫死亡，可能成為自去年新冠爆發來最致命的月份。

美國抗疫專家福奇稱，我們處於非常困難的局面，而且情況越來越糟。我希望隨著一月底到來，我們能看到疫情高峰轉折。

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