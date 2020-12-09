〈稅收統計〉房市交投熱翻天 11月土增、契稅、房地合一稅同步創高

不動產熱，根據財政部最新統計，包括土增稅、契稅與房地合一稅等三大稅目同時創下房地合一上路以來新高，11 月土增稅單月稅收 111 億元，連續三個月突破百億；契稅單月稅額也有 17 億元，房地合一稅 12 億元。

財政部統計處今 (9) 日公布 11 月稅收統計，11 月實徵淨額共 2317 億元，較去年同期增加 1 成，包括營業稅、證交稅、牌照稅菸酒稅創新高外，與不動產交易有關的稅收也同步站上歷史新高，房市交易熱絡程度可見一班。

根據統計，11 月土增稅實徵淨額共 111 億元，較去年同期增加 27%，連續三個月稅收突破百億元，累計前 11 月土增稅收共 1009 億元，是近 22 年來新高，累計稅額較去年同期增加 1 成。

統計處副處長陳玉豐表示，11 月土增稅收是 2016 年 1 月房地合一稅上路後，單月稅收新高紀錄，以個別縣市來看，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、南投縣、台南市與高雄市等 7 縣市稅收較去年同期增加逾 1 億元。

與房屋交易有關的契稅，單月有 17 億元稅收進帳，同樣創下房地合一稅實施以來新高，累計前 11 月稅收 144 億元，創 24 年新高；以個別縣市來看，台中市單月就增加 1.14 億元居冠，新竹則以 9600 萬元居次。

陳玉豐說，包括新北市、新竹市等稅額增幅落在 1 萬到 10 萬元，研判應與交屋潮有關，進而挹注稅收進帳。

至於房地合一稅部分，單月稅收 12 億元，較去年同期大增 74.4%，創房地合一新制上路後單月新高，累計前 11 月稅收共 96 億元、較去年同期大增 91.5%。

對於房地合一稅創新高，陳玉豐解釋，只要持有房屋越久，房地合一稅稅率也會較低，儘管稅收創房地合一稅上路來新高，但只能研判房市回溫，但量能還不到高點。