盤前財經大事搶先讀2021年01月11日

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中國 12 月通膨率

CES 展線上開展

法說會：國光生、合一、富邦媒

特斯拉股價飆漲市值暴增 大空頭：享受最後的時刻吧

特斯拉 (TSLA-US) 本周股價持續飆漲，對於特斯拉市值連日暴增，電影《大賣空 (The Big Short)》原型、著名大空頭 Michael Burry 近日在推特上發文表示，自己上次的空頭規模 (意即特斯拉) 正越來越大，「好好享受最後的時刻吧」。閱讀全文...

漲價、產能保障協議雙管齊下 半導體封測迎大好年

半導體業需求火熱，不僅上游晶圓代工產能滿載，下游測試、封裝產能同樣供不應求，除了取消淡季價格折讓，價格也紛紛上調，近期封測業者為確保擴產效益回收，更與客戶簽訂產能保障協議，成為漲價後的新動能。閱讀全文...

自製、代理遊戲不確定性高 遊戲廠拚多角化經營求突破

隨著自製手遊開發、推廣成本提高，加上遊戲原廠紛紛將大型 IP 手遊代理權收回自營，擠壓台廠生存空間，國內遊戲廠如智冠 (5478-TW)、橘子 (6180-TW) 等，利用自身資源優勢，跨入如金流、廣告行銷、電商、美術外包等領域，延伸業務觸角與擴大營運版圖，藉由多角化經營創造穩定的營收來源。閱讀全文...

台新冠疫苗啟動二期試驗 產能將成最大挑戰

台灣新冠疫苗研發跟隨國際腳步進入二期試驗，不過隨著變種病毒擴散，台灣要達到群體免疫，疫苗施打涵蓋率將從 60% 提升到 65%，多出百萬劑，但台疫苗廠產能面臨吃緊，產能供應將成最大挑戰。閱讀全文...

5G、車電需求擺脫產能過剩魔咒 被動元件廠議價能力增

隨著 5G 商機起飛、電動車以及車用電子蓬勃發展，不僅將帶動被動元件用量激增，在高頻、高電壓的運作環境下，對被動元件功率要求也將提升，業者認為，被動元件已經擺脫產能過剩的供給魔咒，議價上相較過往也有較大的空間。閱讀全文...

永冠 - KY 去年出貨噸數優預期 今年挑戰成長 1 成

鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 去年出貨噸數達到 17.6 萬噸，優於原先預期，永冠 - KY 看好，在新客戶及再生能源市場需求成長帶動下，目標全年出貨噸數達 18.5-19.5 萬噸，相當於成長 5-10%。閱讀全文...

竹科 8 吋廠區跳電 聯電：估影響半天的小部分產能

聯電 (2303-TW) 竹科力行廠區 9 日下午傳出跳電意外，財務長劉啟東證實 8 吋廠區發生跳電意外，已啟動不斷電系統，待完全復電才會恢復生產，預估將損失半天的一小部分產能，微幅影響營運。由於目前 8 吋產能持續供不應求，此次意外料將使供給吃緊情況更嚴峻。閱讀全文...