詩肯12月、全年營收雙創新高 1月業績估處高檔水準

受惠台灣房市交易熱絡，台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW)12 月合併營收衝上 2.51 億元，月增 16.81%、年增 16.99%，創單月新高紀錄，累計去年全年合併營收 21.27 億元，年增 16.33%，首次突破 20 億元大關並寫下歷年新高，詩肯表示，看好農曆年前的家具汰舊換新需求，預期 1 月營收將持續維持高檔。

詩肯指出，由於去年台灣房市熱絡，轉移棟數創 2014 年來的新高，帶動家具產業蓬勃發展，並未受疫情太大衝擊，加上詩肯在疫情發生初期，即做好萬全準備，庫存與現金流充裕，因此營運逆勢成長，儘管轉投資新加坡 NOVA 因當地政府的封鎖措施而暫停營運，但解封後的報復性消費，也成為營收成長的另一大刺激動能。

展望後市，詩肯認為，雖然政府去年底祭出政策打房，但主要是抑制投機炒房，剛性需求不致受太大影響，整體家具產業應可維持穩定成長的趨勢，而就短期來看，鄰近農曆春節，家具汰舊換新需求持續爆發，加上 NOVA 自解封後營運持續穩定成長，預估今年 1 月營收仍可繳出亮麗成績單。

截至去年 12 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三大品牌全台分別有 84 家、52 家和 6 家，合計達 142 家店點，月增 3 店，其中量販型門市去年共開出 8 家，今年規劃將再新增 2-4 家量販型門市，展店動能無虞。