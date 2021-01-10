〈觀察〉台新冠疫苗啟動二期試驗 產能將成最大挑戰

台灣新冠疫苗研發跟隨國際腳步進入二期試驗，不過隨著變種病毒擴散，台灣要達到群體免疫，疫苗施打涵蓋率將從 60% 提升到 65%，多出百萬劑，但台疫苗廠產能面臨吃緊，產能供應將成最大挑戰。

去年底英國出現變種病毒株，傳染力較之前的病毒強 4 成以上，最高上看 7 成；美國白宮防疫小組警告，美國可能出現本土變種病毒株，並在社區擴散，加上美國已有 8 個州驗出變種病毒，導致疫情蔓延加速，此外，近期台灣境外移入陸續傳出有變種病毒，防護措施已是當務之急。

國際藥廠開發的新冠疫苗已在多個國家開始施打，台灣方面，政府採雙軌並進，除扶植國內疫苗，也向國際採購，預計 3 月引進約 2000 萬劑，擬優先施打醫事人員、軍警、長期照護機構受照顧者、照顧者及 65 歲以上長者等。

目前新冠疫苗約需施打兩針才具有效果，以台灣 2300 萬人計算，過去要達到群體免疫，施打涵蓋率約 60%、約需 2760 萬劑，不過隨著變種病毒擴散，業界認為，施打涵蓋率須提升至 65%，至少需要再多出約 230 萬劑。

台灣新冠疫苗研發進度大有斬獲，高端疫苗與美國國衛院 (NIH) 合作研發的新冠疫苗已啟動臨床二期，預計收案人數至少 3700 人，拚 3 個月內完成收案，目標今年中申請緊急使用授權 (EUA)。

隨著疫苗開發進展順利，但除須供應國內疫苗外，業者也著眼海外龐大市場需求，儘管政府已向國際採購千萬劑疫苗，但仍無法達到全體免疫效果，再者，單一台疫苗廠最快今年中產能可拉升至 300 萬劑，加上疫苗廠尚有其他適應症疫苗即將量產上市，產能面臨吃緊，未來新冠疫苗上市後，可能出現供不應求狀況。