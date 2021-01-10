永冠-KY去年出貨噸數優預期 今年挑戰成長1成

鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 去年出貨噸數達到 17.6 萬噸，優於原先預期，永冠 - KY 看好，在新客戶及再生能源市場需求成長帶動下，目標全年出貨噸數達 18.5-19.5 萬噸，相當於成長 5-10%。

永冠去年合併營收 81.84 億元，年增 3.6 %；出貨噸數為 17.6 萬噸，年增 7.6%。從三大事業表現來看，再生能源類營收逆勢成長 27%，注塑機、產業機械營收分別衰退 27.5%、 23.9%，也由於風電需求強勁，使永冠去年再生能源營收占比一舉拉升至 68%。

永冠表示，受惠中國風電需求強勁，及注塑機、產業機械需求有回溫跡象，去年 12 月營收及出貨量均為上市以來新高。

展望今年，永冠將持續優化生產效率，開發新客戶及滿足再生能源類市場需求成⾧，全年出貨目標將設定為 18.5-19.5 萬噸，且即便注塑機、產業機械復甦情況可能不如預期，在風電需求強勁下，出貨量成長目標仍可達陣。

由於永冠目前產能絕大多數都在中國，在去全球化趨勢下，將在台灣、泰國建置新廠，分散風險。去年起開始緊鑼密鼓籌備台中港工廠建設，預計 2022 年投產， 2023 年量產、進入交貨高峰期。