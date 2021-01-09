特斯拉股價飆漲市值暴增 大空頭：享受最後的時刻吧

特斯拉 (TSLA-US) 本周股價持續飆漲，對於特斯拉市值連日暴增，電影《大賣空 (The Big Short)》原型、著名大空頭 Michael Burry 近日在推特上發文表示，自己上次的空頭規模 (意即特斯拉) 正越來越大，「好好享受最後的時刻吧」。

特斯拉周五再度大漲 7.84%，收在 880.02 美元，市值突破 8000 億美元，距離上個里程碑 7000 億美元僅短短 4 個交易日；若包含其執行股票期權計算，特斯拉已躍升成為美國第五家市值破兆美元的企業。

對此，Michael Burry 周四在推特上發文表示，上次的空頭規模 (Burry 曾表示做空特斯拉) 正變得越來越大，並說「好好享受這最後的時刻吧」。

隨後 Michael Burry 再發推特做進一步解釋，他指出，標普 500 指數是流通市值加權平均指數，對這樣的指數來說，市值分佈是非常顯著的。個股每日交易量應與其流通市值匹配，若不匹配時，往往就存在機會。

去年 9 月起，Michael Burry 多次發文，批評特斯拉估值荒謬，根本就是泡沫；他並在去年 12 月初發布推文，文中標註特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)，表示自己正在做空這支股票。

