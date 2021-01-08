慧洋-KY 12月營收寫14個月高點 全年轉盈

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月合併營收為 11.28 億元，月增 6.93%，年增 0.37%，不僅終結連 15 個月負成長，也寫下去年 11 月來高點，單月稅前盈餘 2.92 億元，每股盈餘 0.4 元，使全年成功轉虧為盈，稅前盈餘 1.34 億元，每股稅前盈餘 0.18 元，展望今年，慧洋看好，散裝航運最壞狀況已過，將迎接春燕到來。

慧洋表示，2020 年是散裝航運營運辛苦的一年，全年合併營收 119.39 億元，年減 13.69%，再加上匯損衝擊，稅後盈餘 1.34 億元，年減 93.66%，但仍擺脫虧損狀態，成功轉盈。

展望後市，慧洋認為，由於全球原物料需求仍持續成長、中澳間的貿易問題可望緩解，加上中國糧食庫存仍低於安全水位，大豆穀物等仍須仰賴美洲進口等，需求成長可期。

另一方面，疫情造成市場充滿不確定性，去年新造船訂單較往年減少近 50%，且疫後船舶拆解量明顯增加，緩解過去船舶供給過剩的情況，將使今年供需結構逐漸好轉，慧洋樂觀看散裝航運業將擺脫谷底迎接春燕。

在船隊規劃上，慧洋去年共新增 8 艘節能新船，處分舊船 1 艘，總計船隊共 136 艘，平均船齡為 7 年，包括 Cape 3 艘、Panamax 28 艘、Supramax 27 艘、Handy 41 艘、Small Handy 32 艘、其餘 5 艘；今年預計再新增 6 艘新船，分別有 Panamax 2 艘、Supramax 1 艘和 Handy 3 艘，並將繼續視市場狀況處分現有船。