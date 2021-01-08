迅得1/19轉上市 今年營收成長上看20%挑戰新高

半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 (6438-TW) 2020 年營收 33.95 億元，年增 14.4%，重返成長之路，今年 PCB 及半導體設備接單順暢，法人估，營收將有 15-20% 的成長，挑戰年度營收新高，同時，迅得將在 1 月 19 日轉上市掛牌。

迅得 2020 年 12 月營收為 3.24 億元，月減 10.06%，年增 38.48%，2020 年第四季營收亮麗達 9.91 億元，創 9 季以來新高，季增 87.21%，年增 10.47%，2020 年營收 33.95 億元，年增 14.4%。

迅得去年四季半導體設備將開始出貨，營收超越第三季，且 2021 年第一季將延續營收強勢；此外，迅得持續擴大半導體設備廣度與深度，除對半導體客戶新增因應各製程所需搬運及倉儲設備，也強化軟體整合。

迅得 2020 年前三季稅後純益為 2.38 億元，每股純益已達 4 元。

迅得 2021 年營收將再成長，半導體設備占營收比重由去年的 8-9%，提升到今年的近 20%，明年將由 20% 提高到 30%-33%；受惠半導體設備營收比重提升，毛利率、淨利率與整體獲利都將顯著拉升。

迅得 1 月 19 日轉上市掛牌交易，是繼牧德 (3563-TW) 之後的上櫃轉上市的業者，有助提高公司市場能見度。

晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 持續導入新世代製程建廠，已成迅得最大單一客戶，總經理王年清指出，在此基礎下，已規劃目標 3 年內半導體應用設備營收比重，將超越五成以上。